РФ начала новую масштабную кампанию по набору добровольцев, - британская разведка

Об этом говорится в твиттере министерства обороны Великобритании.

Министерство обороны России приступило к новой масштабной кампании по набору добровольцев: появилась реклама в российских социальных сетях, на билбордах и на телевидении.

Отмечается, что реклама апеллирует к мужской гордости потенциальных рекрутов, обращаясь к "настоящим мужчинам", а также подчеркивая финансовые выгоды от вступления в армию.

"После того, как доступ к вербовке заключенных был прекращен, частная военная компания Вагнера также конкурирует за ограниченный пул российских мужчин призывного возраста. Остается очень маловероятным, что эта кампания привлечет 400 тыс. добровольцев, о которых сообщало министерство обороны. Власть почти наверняка стремится отложить любую новую открытую обязательную мобилизацию на более длительный срок, чтобы минимизировать внутренние разногласия", - резюмировали в разведке.