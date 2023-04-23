РФ начала новую масштабную кампанию по набору добровольцев, - британская разведка
Аналитики британской разведки обратили внимание на начало министерством обороны России масштабной мобилизационной кампании, реклама появилась в соцсетях, на билбордах и телевидении
Об этом говорится в твиттере министерства обороны Великобритании.
Министерство обороны России приступило к новой масштабной кампании по набору добровольцев: появилась реклама в российских социальных сетях, на билбордах и на телевидении.
Отмечается, что реклама апеллирует к мужской гордости потенциальных рекрутов, обращаясь к "настоящим мужчинам", а также подчеркивая финансовые выгоды от вступления в армию.
"После того, как доступ к вербовке заключенных был прекращен, частная военная компания Вагнера также конкурирует за ограниченный пул российских мужчин призывного возраста. Остается очень маловероятным, что эта кампания привлечет 400 тыс. добровольцев, о которых сообщало министерство обороны. Власть почти наверняка стремится отложить любую новую открытую обязательную мобилизацию на более длительный срок, чтобы минимизировать внутренние разногласия", - резюмировали в разведке.
- Напомним, в минувший день британская разведка сообщила , что в России отменили шествие "Бессмертного полка" на 9 Мая, чтобы избежать возможных упоминаний о своих больших потерях в войне против Украины.
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