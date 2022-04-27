РФ начала на Херсонщине агрессивную информационно-психологическую операцию, чтобы подавить сопротивление украинцев оккупации, - Центр при СНБО

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.



"Несколько Telegram-каналов, осуществляющих медиасопровождение войны РФ против Украины, начали распространять тезис "на антироссийские митинги выходит все меньше людей". По мнению пропагандистов, это объясняется тем, что "украинцы смирились с переходом территории под контроль РФ и подстраиваются под новую реальность", – сообщают в СНБО.



В ЦПИ предупредили, что пропагандистские выводы РФ манипулятивны, поскольку жителей временно оккупированных территорий агрессивно запугивают оккупационные войска.



Россияне в Херсонской области угрожают физическими расправами за участие в митингах, ведут обстрелы мирных демонстраций в оккупированных городах и похищают участников проукраинских митингов.



"Отмечаем: проведение подобных операций особенно опасно в условиях информационной блокады, которую враг стремится сформировать на временно оккупированных территориях Юга Украины", - подчеркнули в ЦПИ.





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