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Главная война с Россией РФ начала на Херсонщине агрессивную информационно-психологическую операцию, чтобы подавить сопротивление украинцев оккупации, - Центр при СНБО

РФ начала на Херсонщине агрессивную информационно-психологическую операцию, чтобы подавить сопротивление украинцев оккупации, - Центр при СНБО

27 апреля, 2022 среда
17:49
война с Россией

В СНБО предупредили украинцев, что Россия начала агрессивную информационно-психологическую операцию, целью которой является подавить сопротивление украинцев на Херсонщине

Об этом сообщает Центр противодействия дезинформации.

"Несколько Telegram-каналов, осуществляющих медиасопровождение войны РФ против Украины, начали распространять тезис "на антироссийские митинги выходит все меньше людей". По мнению пропагандистов, это объясняется тем, что "украинцы смирились с переходом территории под контроль РФ и подстраиваются под новую реальность", – сообщают в СНБО.

В ЦПИ предупредили, что пропагандистские выводы РФ манипулятивны, поскольку жителей временно оккупированных территорий агрессивно запугивают оккупационные войска.

Россияне в Херсонской области угрожают физическими расправами за участие в митингах, ведут обстрелы мирных демонстраций в оккупированных городах и похищают участников проукраинских митингов.

"Отмечаем: проведение подобных операций особенно опасно в условиях информационной блокады, которую враг стремится сформировать на временно оккупированных территориях Юга Украины", - подчеркнули в ЦПИ.

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Общество
русская агрессия
информационная война
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