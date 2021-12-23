РФ начала масштабные учения десантников в оккупированном Крыму
Россия начинает масштабные учения десантников в оккупированном Крыму и Краснодарском крае
Об этом сообщает ТАСС.
Всего в учениях десантников будут задействованы более 1,200 российских военнослужащих и более 250 единиц военной и специальной техники.
Сегодня, 23 декабря, на Крымском военном полигоне "Опук" стартуют учения.
"Как отметили в МО РФ, будут отработаны боевые стрельбы десантно-штурмовых, артиллерийских подразделений и подразделений войск радиационной, химической и биологической защиты, а также разминирование участка местности и прикрытие войск от средств воздушного нападения и беспилотных летательных аппаратов", - сообщает издание.
Также военнослужащие выполнят огневые задания и поразят мишени на разных дальностях.
Учения в Краснодарском крае под Новороссийском начнутся 24 декабря. Десантники отработают приемы ведения боевых действий на коротких дистанциях, а также разведывательно-ударные действия.
- Напомним, 22 ноября РФ провела в оккупированном Крыму военные учения по уничтожению ракетных комплексов.
- 1 декабря Россия начала регулярные военные учения вблизи границы Украины.
- 16 декабря российские военные провели учения в Черном море в районе оккупированного Крыма.
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