РФ начала использовать новый тип "шахедов", - ISW
Для последних атак по Украине россияне использовали новую партию иранских дронов Shahed-136/131.
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Отмечается, что оккупанты впервые за 25 дней атаковали Киев. Всего за 20 апреля россияне выпустили по территории Украины 26 БПЛА, а 21 апреля – 12. В первом случае украинские силы ПВО сбили 21 дрон, а во втором – 8.
"Руководитель Украинского совместного координационного пресс-центра Южных сил Наталья Гуменюк 20 апреля заявила, что российские войска ждали прибытия новой партии беспилотников Shahed, чтобы использовать их для дальнейших ударов, и отметила, что использование Россией ракет также уменьшилось", - пишет ISW.
Ключевые выводы:
- Российские войска третий день нанесли удары по Украине из новой партии беспилотников Shahed, впервые за 25 дней атаковав на Киев.
- Командующий Балтийским флотом России адмирал Виктор Лийна принял командование Тихоокеанским флотом России по завершении российских учений в Тихом океане.
- 20 апреля российский истребитель-бомбардировщик случайно ударил по Белгороду.
- "Клуб разъяренных патриотов" обвинил владельца группы "Вагнера" Евгения Пригожина в поддержке попыток заморозить войну в Украине.
- Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на поддержку постоянных усилий Кремля создать условия для внутренних репрессий и устранения попавших в немилость чиновников.
- Российские войска вели ограниченные наземные удары на линии Купянск-Сватово-Кременная.
- Российские войска продолжали продвигаться к Бахмуту и вокруг него, хотя русские войска не завершили окружения города.
- Российские войска продолжали наступательные действия на участке фронта Авдеевка-Донецк и совершили ограниченный наземный удар на западе Донецкой области.
- Российские источники утверждали, что украинские войска заняли позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области.
- Субъекты федерации формируют новые межрегиональные добровольческие формирования для поддержки текущих кампаний по формированию сил.
- Российские власти расширяют материально-технические возможности и меры безопасности на Арабатской косе, чтобы подготовиться к возможному украинскому контрнаступлению.
В пятницу, 21 апреля, российские террористы обстреляли школу в Сумской области.
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