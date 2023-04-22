РФ начала использовать новый тип "шахедов", - ISW

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Отмечается, что оккупанты впервые за 25 дней атаковали Киев. Всего за 20 апреля россияне выпустили по территории Украины 26 БПЛА, а 21 апреля – 12. В первом случае украинские силы ПВО сбили 21 дрон, а во втором – 8.

"Руководитель Украинского совместного координационного пресс-центра Южных сил Наталья Гуменюк 20 апреля заявила, что российские войска ждали прибытия новой партии беспилотников Shahed, чтобы использовать их для дальнейших ударов, и отметила, что использование Россией ракет также уменьшилось", - пишет ISW.

Ключевые выводы:

Российские войска третий день нанесли удары по Украине из новой партии беспилотников Shahed, впервые за 25 дней атаковав на Киев.

Командующий Балтийским флотом России адмирал Виктор Лийна принял командование Тихоокеанским флотом России по завершении российских учений в Тихом океане.

20 апреля российский истребитель-бомбардировщик случайно ударил по Белгороду.

"Клуб разъяренных патриотов" обвинил владельца группы "Вагнера" Евгения Пригожина в поддержке попыток заморозить войну в Украине.

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на поддержку постоянных усилий Кремля создать условия для внутренних репрессий и устранения попавших в немилость чиновников.

Российские войска вели ограниченные наземные удары на линии Купянск-Сватово-Кременная.

Российские войска продолжали продвигаться к Бахмуту и вокруг него, хотя русские войска не завершили окружения города.

Российские войска продолжали наступательные действия на участке фронта Авдеевка-Донецк и совершили ограниченный наземный удар на западе Донецкой области.

Российские источники утверждали, что украинские войска заняли позиции на восточном (левом) берегу Херсонской области.

Субъекты федерации формируют новые межрегиональные добровольческие формирования для поддержки текущих кампаний по формированию сил.

Российские власти расширяют материально-технические возможности и меры безопасности на Арабатской косе, чтобы подготовиться к возможному украинскому контрнаступлению.

В пятницу, 21 апреля, российские террористы обстреляли школу в Сумской области.