РФ начала делать из Мариуполя военный логистический хаб, - Андрющенко
Российские войска готовятся к обороне Мариуполя - в то же время в городе начали обустраивать военные базы, склады, идет превращение в мощный военный логистический хаб
Об этом сообщил советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко в эфире Эспрессо.
"Во-первых, они готовятся к обороне Мариуполя. Они укрепляют город почти по всему периметру, кроме части, ведущей в сторону России. Там ставят "Зубы драконы", минируют, сейчас обустраиваются военные базы. Они собираются использовать Мариуполь и территорию вокруг, чтобы размещать здесь в тыловом порядке некоторые части для перегруппировки, доукомплектования, отдыха", - отметил он.
По данным Андрющенко, все побережье города занято российскими оккупантами, выведенными из Херсона.
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"Там формируются новые части, которые затем движутся по двум направлениям - север Донецкой области и Пологи/Гуляйполе. В городе начали обустраивать военные базы, склады. Идет превращение в мощный военный логистический хаб. Это связано с частичным разрушением Крымского моста. Единственная доступна логистическая артерия для них, по состоянию на данный момент, трасса из Ростова в Мариуполь", - подытожил советник мэра.
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