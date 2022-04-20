РФ начала "чистки" руководителей "ЛНР" на фоне неудач в войне против Украины, арестован "министр" Игорь Корнет, - разведка
РФ запугивает и меняет руководителей "Л/ДНР" для быстрого восполнения потерь оккупантов на войне против Украины
Об этом сообщило Минобороны Украины .
"Министр внутренних дел ЛНР генерал-майор" Корнет Игорь Александрович, 29.04.1973 г. р., арестован сотрудниками ФСБ России и в настоящее время содержится в следственном изоляторе ФСБ в Ростове-на-Дону", - отметили в разведке.
Арест вызвал негативную реакцию со стороны силовых ведомств и политического руководства "ЛНР", которые считают такие действия началом изменений в силовом блоке самопровозглашенной республики.
"За счет кадровых изменений и запугивания руководства квазиреспублики, россия пытается наладить эффективную работу по мобилизации человеческого ресурса на временно оккупированных территориях Луганской области для быстрого замещения потерь в частях и подразделениях 2 АК российских оккупационных войск и продолжения ведения боевых действий против Украины",- подчеркнули в Минобороны.
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