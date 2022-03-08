РФ начала атаку Мариуполя в направлении гуманитарного коридора, - штаб ООС

Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Минобороны и полк "Азов".



Для эвакуации мирных жителей Мариуполя по единому маршруту, защитниками города был принят ряд мер: расчищены дороги от мин, сняты инженерные заграждения и т.д.



Оккупанты не выпустили детей, женщин, пожилых людей из города. Враг начал атаку именно в направлении гуманитарного коридора.



"Такие действия российских извергов являются ничем иным, как геноцидом народа Украины. Преступления кремлевских оккупантов не останутся безнаказанными!" - говорится в сообщении.

Напомним, министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что в 10 часов утра 8 марта заработал гуманитарный коридор на отрезке Мариуполь – Запорожье и призвала РФ не обстреливать его.