РФ начала атаку Мариуполя в направлении гуманитарного коридора, - штаб ООС
Российские захватчики начали атаку на Мариуполь после открытия гуманитарного коридора и не выпускают мирное население
Об этом сообщает Еспресо.TV со ссылкой на Минобороны и полк "Азов".
Для эвакуации мирных жителей Мариуполя по единому маршруту, защитниками города был принят ряд мер: расчищены дороги от мин, сняты инженерные заграждения и т.д.
Оккупанты не выпустили детей, женщин, пожилых людей из города. Враг начал атаку именно в направлении гуманитарного коридора.
"Такие действия российских извергов являются ничем иным, как геноцидом народа Украины. Преступления кремлевских оккупантов не останутся безнаказанными!" - говорится в сообщении.
- Напомним, министерша по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Ирина Верещук сообщила, что в 10 часов утра 8 марта заработал гуманитарный коридор на отрезке Мариуполь – Запорожье и призвала РФ не обстреливать его.
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