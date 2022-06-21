РФ на учениях имитирует ракетные удары по Эстонии
Россия проводит военные учения с имитацией ракетных ударов по Эстонии
Об этом сообщили в министерстве обороны Эстонии, сообщает Liga.Net со ссылкой на Bloomberg .
Там отметили, что провокационное поведение усилилось на границе перед саммитом НАТО, который состоится в Мадриде 29-30 июня.
МИД Эстонии вызвал посла РФ в Таллинне из-за того, что 18 июня вертолет российских пограничников на две минуты влетел в воздушное пространство Эстонии.
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