РФ на Совбезе ООН заявила, что признание "ЛДНР" не меняет Минских соглашений и обвинила Украину в обстрелах в Донбассе
21 февраля на Совбезе ООН постпред РФ Василий Небензя заявил, что признание "ЛДНР" не изменяет Минских договоренностей и обвинил Украину в их нарушении и воинственной риторике в отношении России
Об этом он сказал на заседании .
"Тот факт, что Россия сегодня признала их независимость ("ЛДНР", - ред.), не изменяет состав сторон Минских соглашений, потому что Россия не является стороной Минских соглашений", - заявил Василий Небензя.
Также он обвинил Украину в нарушении этих договоренностей и добавил, что РФ открыта для дипломатии.
"Мы по-прежнему открыты для дипломатии, для дипломатического решения, однако допускать новую кровавую бойню на Донбассе больше не намерены", - заявил российский представитель.
Василий Небензя обвинил украинскую сторону в "милитаристских планах", обстрелах и провокациях против ОРДЛО и призвал Запад сосредоточиться на том, как "избежать войны и заставить Украину прекратить обстрелы и провокации против Донецка и Луганска".
По его словам, "функции соблюдения мира" на оккупированных территориях Донбасса и Луганщины будет выполнять Россия.
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