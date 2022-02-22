РФ на Совбезе ООН заявила, что признание "ЛДНР" не меняет Минских соглашений и обвинила Украину в обстрелах в Донбассе

Об этом он сказал на заседании .



"Тот факт, что Россия сегодня признала их независимость ("ЛДНР", - ред.), не изменяет состав сторон Минских соглашений, потому что Россия не является стороной Минских соглашений", - заявил Василий Небензя.



Также он обвинил Украину в нарушении этих договоренностей и добавил, что РФ открыта для дипломатии.



"Мы по-прежнему открыты для дипломатии, для дипломатического решения, однако допускать новую кровавую бойню на Донбассе больше не намерены", - заявил российский представитель.



Василий Небензя обвинил украинскую сторону в "милитаристских планах", обстрелах и провокациях против ОРДЛО и призвал Запад сосредоточиться на том, как "избежать войны и заставить Украину прекратить обстрелы и провокации против Донецка и Луганска".



По его словам, "функции соблюдения мира" на оккупированных территориях Донбасса и Луганщины будет выполнять Россия.