РФ на рассвете снова атаковала Тернопольщину ракетами, повреждены дома, гражданские объекты и автомобили, - ОВА
В воскресенье, 14 мая, россияне нанесли второй подряд удар крылатыми ракетами по гражданским объектам в Тернопольской области
Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш в telegram .
По его словам, во время второй воздушной тревоги враг снова атаковал гражданские объекты Тернопольщины.
"В 05:00 зафиксирован прилет крылатых ракет. Специалисты прибыли на место происшествия и зафиксировали разрушение двух и повреждения двенадцати дачных домов. Пожар, который возник на месте, сразу ликвидировали. Также обломками ракет повреждены гражданские торговые и хозяйственные объекты и 9 грузовых автомобилей. Потерпевших нет", - написал Труш.
Он призвал не подходить к поврежденным объектам до окончательных выводов специалистов.
- 13 мая поздно вечером россияне поразили ракетами в Тернопольской области складские помещения и ранили двух гражданских.
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