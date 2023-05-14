Об этом сообщил глава Тернопольской ОВА Владимир Труш в telegram .

По его словам, во время второй воздушной тревоги враг снова атаковал гражданские объекты Тернопольщины.

"В 05:00 зафиксирован прилет крылатых ракет. Специалисты прибыли на место происшествия и зафиксировали разрушение двух и повреждения двенадцати дачных домов. Пожар, который возник на месте, сразу ликвидировали. Также обломками ракет повреждены гражданские торговые и хозяйственные объекты и 9 грузовых автомобилей. Потерпевших нет", - написал Труш.

Он призвал не подходить к поврежденным объектам до окончательных выводов специалистов.