РФ на оккупированных территориях хочет создать иллюзию добровольческих движений, готовых идти воевать, - военный эксперт Мусиенко
Директор Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко отметил, что Россия заставит украинцев на временно оккупированных территориях идти в так называемые территориальные штабы, поскольку она хочет по полной использовать ресурсы захваченных городов и сел Украины
Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".
"Видим, что фантазии у российского руководства не хватает, как назвать принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Украины иначе, чем штабы территориальной обороны. Я так понимаю, что они просто откровенно скопировали то, как мы это называем в Украине. Только у нас настоящая территориальная оборона , абсолютно добровольная. А там они хотят создать иллюзию добровольческих движений, иллюзию того, что есть какие-то добровольцы, готовые идти воевать", - сказал Александр Мусиенко.
Директор Центра военно-правовых исследований отметил, что украинцев на временно оккупированных территориях Россия насильно заставит идти в так называемые территориальные штабы.
"Естественно, оккупанты загонят "добровольцев" в штабы терробороны под принуждением, с оружием. Это не будет добровольная территориальная оборона. Становится заметно, что они хотят максимально использовать ресурсы оккупированных территорий в этой войне", - добавил он.
- 21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране .
- Президент РФ Путин заявил, что частичная мобилизация в России должна завершиться в течение двух недель, а из 300 тысяч мобилизовано уже 222 тысячи мужчин.
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