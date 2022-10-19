Об этом он сообщил в эфире телеканала "Еспресо".

"Видим, что фантазии у российского руководства не хватает, как назвать принудительную мобилизацию на оккупированных территориях Украины иначе, чем штабы территориальной обороны. Я так понимаю, что они просто откровенно скопировали то, как мы это называем в Украине. Только у нас настоящая территориальная оборона , абсолютно добровольная. А там они хотят создать иллюзию добровольческих движений, иллюзию того, что есть какие-то добровольцы, готовые идти воевать", - сказал Александр Мусиенко.

Директор Центра военно-правовых исследований отметил, что украинцев на временно оккупированных территориях Россия насильно заставит идти в так называемые территориальные штабы.

"Естественно, оккупанты загонят "добровольцев" в штабы терробороны под принуждением, с оружием. Это не будет добровольная территориальная оборона. Становится заметно, что они хотят максимально использовать ресурсы оккупированных территорий в этой войне", - добавил он.

21 сентября президент России Владимир Путин объявил о проведении частичной мобилизации в стране .

Президент РФ Путин заявил, что частичная мобилизация в России должна завершиться в течение двух недель, а из 300 тысяч мобилизовано уже 222 тысячи мужчин.

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