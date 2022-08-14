Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в телеграме .

Соучредитель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью CNN обвинил президента США Джо Байдена в том, что тот не уговаривает Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с российской стороной. Певец отметил, что НАТО "спровоцировало" президента РФ Владимира Путина начать войну против Украины.

Американский журналист Б.Свонн заявил, что граждане США напрасно платят за демократию в Украине, а санкции против РФ не эффективны.

Издание The American Conservative опубликовало материал пророссийского эксперта Д. Брендов о том, что призывы президента Украины признать РФ государством-спонсором терроризма "лишь усложняют переговоры с Кремлем".

"На фоне успехов ВСУ враг пытается временно заморозить конфликт, заставив Украину сесть за стол переговоров на выгодных для Москвы условиях", - подчеркнули в Центре при СНБО.

13 августа Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков РФ за сутки.

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