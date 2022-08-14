РФ на этой неделе через иностранных спикеров и СМИ распространяла тезисы о "бесполезности поддержки Украины со стороны США", - Центр при СНБО
В течение недели РФ через иностранные СМИ и спикеров распространяла фейки о "бесполезности поддержки Украины Штатами", чтобы заморозить войну
Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в телеграме .
Соучредитель группы Pink Floyd Роджер Уотерс в интервью CNN обвинил президента США Джо Байдена в том, что тот не уговаривает Владимира Зеленского сесть за стол переговоров с российской стороной. Певец отметил, что НАТО "спровоцировало" президента РФ Владимира Путина начать войну против Украины.
Американский журналист Б.Свонн заявил, что граждане США напрасно платят за демократию в Украине, а санкции против РФ не эффективны.
Издание The American Conservative опубликовало материал пророссийского эксперта Д. Брендов о том, что призывы президента Украины признать РФ государством-спонсором терроризма "лишь усложняют переговоры с Кремлем".
"На фоне успехов ВСУ враг пытается временно заморозить конфликт, заставив Украину сесть за стол переговоров на выгодных для Москвы условиях", - подчеркнули в Центре при СНБО.
- 13 августа Центр противодействия дезинформации опубликовал подборку фейков РФ за сутки.
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