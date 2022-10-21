Об этом говорится в расследовании немецкого вещателя NDR, ссылающегося на данные российских документов, данные морского трафика и спутниковые снимки.

Отмечается, что с начала войны из порта Севастополя в аннексированном Крыму вышли около 20 судов, нагруженных пшеницей и другим зерном. Большинство перевозок идут в Сирию, Россию или Турцию.

Грузовые листы свидетельствуют, что до конца года из Севастополя запланировано еще около 40 поставок. В списках, просматриваемых NDR, впервые отображаются даты загрузки и количество для предстоящих поездок. Это говорит о том, что российские оккупанты, очевидно, уже организовали логистику для будущего хищения зерна.

Чтобы скрыть воровство зерна, российские транспортные суда выключают транспондеры, передающие геолокационные данные.

Таким образом Россия может заработать на нелегальном экспорте украинского зерна около 600 миллионов долларов по ценам мирового рынка в этом году.

Из украинских портов в рамках "зерновой инициативы" 20 октября вышли два судна с агропродукцией. Всего с момента введения "зерновой инициативы" из украинских портов вышли 362 судна. Они уже перевезли 8 млн. тонн агропродукции для стран Африки, Азии и Европы.

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