РФ может взорвать Каховскую ГЭС, прорыв дамбы затопит более 80 населенных пунктов, включая Херсон, - Зеленский призвал отправить международную миссию на станцию
Президент Украины Владимир Зеленский обратился в Европейский совет, рассказав, что Россия сознательно создает основу для масштабной катастрофы на Юге Украины, заминировав Каховскую ГЭС
Об этом говорится в опубликованном видео выступления Зеленского.
"У нас есть информация, что российские террористы заминирогвали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции. Это один из крупных энергообъектов. Дамба этой ГЭС удерживает объем около 18 миллионов кубических метров воды", - отметил он.
Если российские террористы взорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления 80 населенных пунктов, включая Херсон, отметил президент.
" Сотни тысяч людей могут пострадать, может быть разрушено обеспечение водой значительной части Юга Украины. Этот российский теракт может оставить Запорожскую атомную станцию без воды для охлаждения - вода для ЗАЭС берется именно из Каховского водохранилища. Даже работа канала, построенного для поставки воды в Крым, о которой периодически якобы "пекутся" в Москве, будет полностью разрушена. Вот это – настоящее отношение России к нашему украинскому Крыму. В целом же разрушительные экологические, гуманитарные, техногенные последствия одного этого российского теракта могут стать такими, что его будут называть исторической катастрофой", – сказал Зеленский.
Также он сообщил, что по его информации, Россия уже подготовила все, чтобы совершить этот теракт.
"Украинских работников выбросили с Каховской станции – там только российские граждане. Они полностью контролируют станцию. Надо немедленно действовать, чтобы Россия не могла реализовать эту катастрофу. Нужна международная наблюдательная миссия на Каховскую ГЭС. Нужно вернуть туда украинский персонал и обеспечить немедленное и профессиональное разминирование агрегатов и дамбы", – сообщил Зеленский.
Кроме этого президент Украины рассказал, что Россия планирует совершить теракт под фальшивым флагом – совершить теракт и обвинить в этом Украину.
"Но мы с вами знаем, в чем правда. Мы знаем, что эту территорию контролируют оккупанты и на что они уже были способны. Они сами ни перед чем не остановятся. Но мы с вами можем их остановить. Можем остановить наступление катастрофических последствий. Можем, а значит - должны!" - подытожил Зеленский.
- Напомним, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань считает, что у россиян не будет достаточно ресурсов, чтобы заминировать и взорвать дамбу Каховской ГЭС
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
40.02
Покупка 40.02Продажа 40.78
-
EUR
Покупка 38.38Продажа 39.44
- Актуальное
- Важное