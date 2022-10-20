Об этом говорится в опубликованном видео выступления Зеленского.

"У нас есть информация, что российские террористы заминирогвали дамбу и агрегаты Каховской гидроэлектростанции. Это один из крупных энергообъектов. Дамба этой ГЭС удерживает объем около 18 миллионов кубических метров воды", - отметил он.

Если российские террористы взорвут эту дамбу, то в зоне быстрого затопления 80 населенных пунктов, включая Херсон, отметил президент.

" Сотни тысяч людей могут пострадать, может быть разрушено обеспечение водой значительной части Юга Украины. Этот российский теракт может оставить Запорожскую атомную станцию без воды для охлаждения - вода для ЗАЭС берется именно из Каховского водохранилища. Даже работа канала, построенного для поставки воды в Крым, о которой периодически якобы "пекутся" в Москве, будет полностью разрушена. Вот это – настоящее отношение России к нашему украинскому Крыму. В целом же разрушительные экологические, гуманитарные, техногенные последствия одного этого российского теракта могут стать такими, что его будут называть исторической катастрофой", – сказал Зеленский.

Также он сообщил, что по его информации, Россия уже подготовила все, чтобы совершить этот теракт.

"Украинских работников выбросили с Каховской станции – там только российские граждане. Они полностью контролируют станцию. Надо немедленно действовать, чтобы Россия не могла реализовать эту катастрофу. Нужна международная наблюдательная миссия на Каховскую ГЭС. Нужно вернуть туда украинский персонал и обеспечить немедленное и профессиональное разминирование агрегатов и дамбы", – сообщил Зеленский.

Кроме этого президент Украины рассказал, что Россия планирует совершить теракт под фальшивым флагом – совершить теракт и обвинить в этом Украину.

"Но мы с вами знаем, в чем правда. Мы знаем, что эту территорию контролируют оккупанты и на что они уже были способны. Они сами ни перед чем не остановятся. Но мы с вами можем их остановить. Можем остановить наступление катастрофических последствий. Можем, а значит - должны!" - подытожил Зеленский.

Напомним, депутат Херсонского областного совета Сергей Хлань считает, что у россиян не будет достаточно ресурсов, чтобы заминировать и взорвать дамбу Каховской ГЭС

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