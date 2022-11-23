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РФ может вскоре атаковать критическую инфраструктуру Украины, несмотря на существенное истощение арсенала высокоточных ракет, - ISW

23 ноября, 2022 среда
07:01
война с Россией

Российские войска испытывают проблемы с пополнением арсенала систем высокоточного оружия, однако могут в ближайшее время масштабно атаковать украинскую критическую инфраструктуру

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) в новом отчете.

Так, 22 ноября министр обороны Украины Алексей Резников обнародовал данные о том, что у российских военных только 119 ракет "Искандер", что составляет 13% от начального арсенала по состоянию на февраль 2022 года. Цифры Резникова также показывают, что российские войска значительно истощили другие ключевые системы высокоточного оружия, они находятся с 229 ракетами "Калибр" (45% начальных запасов в феврале 2022 года), 150 ракетами Х-155 (50% начальных запасов) и 120 ракетами Х-22/32 (32% первоначального запаса). Цифры Резникова показывают, что российские силы также существенно исчерпали запасы ракет 3М-55 "Оникс", С-300, Х-101, Х-35 и Х-47М2 "Кинжал".

В свою очередь глава Укрэнерго Владимир Кудрицкий 22 ноября заявил, что российские войска повредили почти все теплоэлектростанции, крупные гидроэлектростанции и узловые подстанции Укрэнерго в Украине. А премьер-министр Украины Денис Шмигаль 18 ноября сказал, что в результате ракетных ударов России вышла из строя большая часть украинской энергосети. Гендиректор YASNO Сергей Коваленко 21 ноября заявил, что регулярные отключения электроэнергии, вероятно, продлятся как минимум до конца марта 2023 года.

"Российские войска, вероятно, смогут продолжать сокращать общую пропускную способность украинской критической инфраструктуры в ближайшее время, учитывая текущее состояние украинской энергосистемы. Однако истощение арсенала высокоточных ракет российской армии, скорее всего, не позволит ей наносить ракетные удары в высоких темпах", - говорится в отчете.

ISW продолжает оценивать, что российским военным не удастся достичь своей цели – унизить волю Украины – воюя путем скоординированной кампании против украинской инфраструктуры.

По словам экспертов, вероятно, российские военные испытывают проблемы с пополнением арсенала систем высокоточного оружия.

Так, 21 ноября спикер командования ВВС Украины Юрий Игнат заявил, что у России проблемы с поставкой иранских ракет в РФ. Он предположил, что дипломатические ресурсы, переговоры или влияние других стран могли повлиять на способность или желание Ирана поставлять России баллистические ракеты.

Ранее ISW оценивало, что Россия все больше зависит от Ирана по поставкам систем высокоточного оружия.

Игнат также сообщил, что России не хватает необходимых компонентов, производимых за рубежом, для обеспечения производства необходимого количества ракет для кампании против украинской инфраструктуры. Резников же заявил, что с февраля 2022 года Россия изготовила 120 ракет "Калибр" и Х-101 и 360 ракет Х-35, что позволяет российским военным частично компенсировать интенсивное использование этих систем оружия во время массированных ударов по украинской инфраструктуре.

"Россия, вероятно, существенно погрузила имеющиеся возможности своей военной промышленности в производстве этих ракет", - добавляют в Институте.

  • Как сообщали аналитики ISW, власти РФ создают информационные условия для атаки "под чужим флагом" в Белгородской области, чтобы возобновить общественную поддержку войны на территории Украины.

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