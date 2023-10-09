РФ может в ближайшее время попытаться атаковать Купянск: депутат Харьковского горсовета о ситуации на Лимано-Купянском направлении
Депутат Харьковского горсовета Олег Абрамычев прокомментировал ситуацию на Лимано-Купянском направлении, отметив, что российская армия может в ближайшее время попытаться атаковать Купянск
Об этом стало известно с эфира телеканала "Еспресо".
"На сегодняшний день более или менее спокойно, хотя позавчера там враг пытался устраивать атаку, однако наши воины сразу дали отпор. Пока тишина, но действительно туда постоянно подводят живую силу, подтягивают технику. Я думаю, что в какой-то момент там они снова захотят идти вперед, атаковать Купянск", - отметил он.
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Однако Абрамычев подчеркнул, что все украинские силы готовы к этому, поэтому он считает, что ничего у российской армии не получится.
"Мы же видим, что они терроризируют город и область ракетами, хотя было определенное затишье, но сейчас они активизировались. Я думаю, что это свежая партия производимых ракет именно для Харьковской области и именно ими они стреляют", - прокомментировал он.
- Сооснователь DeepState Роман Погорелый сказал , что на Лимано-Купянском направлении усилились обстрелы. В настоящее время россияне набирают новый ударный кулак, выбирая точку наступления.
- 30 сентября начальник пресс-службы Восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш сообщил, что российская армия вновь возобновила штурмы на Лимано-Купянском направлении фронта, но успеха не имела и понесла потери.
- Напомним, 5 октября российская армия ударила в кафе в селе Гроза Купянского района, в результате чего погибли 52 человека. Служба безопасности Украины ищет наводчика.
- 9 октября сообщалось, что российские военные на Лимано-Купянском направлении пытаются компенсировать нехватку артиллерии и нарастить свои силы.
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