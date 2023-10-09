РФ может в ближайшее время попытаться атаковать Купянск: депутат Харьковского горсовета о ситуации на Лимано-Купянском направлении

Об этом стало известно с эфира телеканала "Еспресо".

"На сегодняшний день более или менее спокойно, хотя позавчера там враг пытался устраивать атаку, однако наши воины сразу дали отпор. Пока тишина, но действительно туда постоянно подводят живую силу, подтягивают технику. Я думаю, что в какой-то момент там они снова захотят идти вперед, атаковать Купянск", - отметил он.

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Однако Абрамычев подчеркнул, что все украинские силы готовы к этому, поэтому он считает, что ничего у российской армии не получится.

"Мы же видим, что они терроризируют город и область ракетами, хотя было определенное затишье, но сейчас они активизировались. Я думаю, что это свежая партия производимых ракет именно для Харьковской области и именно ими они стреляют", - прокомментировал он.