Об этом в Медиацентре Украина-Укринформ заявил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов.

По его словам, наряду с привлечением собственных вооруженных сил агрессор приглашает на полигоны Беларуси иностранных военных. В частности, в последние дни они прибывают в соседнюю страну якобы для участия в "Армейских международных играх - 2022".

3 августа в аэропорт Мачулищи в Минской области прибыли первые наземные команды из РФ, Вьетнама, Узбекистана, Камеруна, Лаоса, Таджикистана, Кыргызстана, Сирии и Мали. 8 августа прибыла команда личного состава Рязанского высшего воздушно-десантного командного училища. "международного военного сотрудничества", - рассказал Громов, добавив, что в "Армейских международных играх - 2022", запланированных в Беларуси с 13 до 21 августа, предусмотрено участие представителей 37 стран.

Учитывая дату и место проведения этого мероприятия, специалисты не исключают организации в настоящее время диверсий с умышленными жертвами среди иностранцев.

"Есть подозрения, что именно в канун Дня Независимости Украины Россия может устроить провокацию на белорусском полигоне. С гибелью иностранцев, последующей демонизацией Украины, обвинением ВСУ и для создания очередного основания для открытого втягивания белорусского народа в кровавые планы Путина", – сказал Алексей Громов.

Вечером 3 августа мониторинговая группа "Беларуски Гаюн" зафиксировала самолет с загадочным маршрутом, который отправился из Ирана через Армению и Москву в Беларусь.

4 августа "Беларуски Гаюн" сообщил, что военный самолет Ил-76 ДМ доставил российских связистов на "Армейские международные игры - 2022"

Впоследствии в минобороны Беларуси добавили, что, кроме россиян, якобы для участия в конкурсе прибыли военные из Вьетнама, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана, Сирии, Мали и т.д.

В Генштабе ВСУ сообщили, что около 13 тысяч бывших и действующих военнослужащих Беларуси согласились участвовать в войне против Украины на стороне армии РФ

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb