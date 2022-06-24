Об этом рассказал на брифинге спикер Министерства обороны Украины Александр Мотузянык .

Агрессор продолжает блокировать гражданское судоходство в северо-западной части Черного моря. Корабли Черноморского флота России изолируют район ведения боевых действий и пытаются вести разведку.

По состоянию на утро в акватории Черного моря идентифицированы четыре корабля, несущие крылатые ракеты морского базирования типа "Калибр". Возможен одновременный суммарный ракетный залп в 32 ракеты", - сказал Мотузянык.

23 июня над Одесчиной сбили две российские крылатые ракеты, летевшие с моря в сторону Украины.

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