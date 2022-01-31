РФ может снова использовать Януковича для "легализации" вторжения в Украину, - Гармаш

Об этом он сказал в Субботнем интервью .



"Я думаю, что Виктор Янукович будет использован чисто для того, чтобы направить Путину (опять же это уже было) такую "просьбу" о том, чтобы он вошел. И юридически у Путина "будут" такие основания. Но это если наш суд уже совсем с ума сойдет и вернет Януковичу его полномочия. Я надеюсь, что не настолько уж наши судьи... Не знаю, не буду дипломатически говорить, какие", - отметил Сергей Гармаш.



После побега в РФ Виктор Янукович заявлял, что его сняли с должности президента незаконно. Так же считают и власти России. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 23 декабря назвал Революцию достоинства "госпереворотом".



В марте 2014 тогдашний постоянный представитель РФ в ООН Виталий Чуркин на заседании Совбеза зачитал письмо с якобы просьбой Виктора Януковича применить российские войска для "восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины" и показал фотокопию письма.

Напомним, 28 ноября 2021 стало известно, что Янукович подал первый иск против Верховной Рады, где требует признать отсутствие у парламента полномочий лишать звания президента другим способом, кроме импичмента.

В декабре ОАСК открыл производство по этому иску Виктора Януковича.

Виктор Янукович подал еще один иск в ОАСК.

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