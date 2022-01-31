РФ может снова использовать Януковича для "легализации" вторжения в Украину, - Гармаш
Участник Минских переговоров по урегулированию на Донбассе Сергей Гармаш заявил, что президент РФ Владимир Путин может использовать экс-президента Украины Виктора Януковича, чтобы легализовать нападение на Украину
Об этом он сказал в Субботнем интервью .
"Я думаю, что Виктор Янукович будет использован чисто для того, чтобы направить Путину (опять же это уже было) такую "просьбу" о том, чтобы он вошел. И юридически у Путина "будут" такие основания. Но это если наш суд уже совсем с ума сойдет и вернет Януковичу его полномочия. Я надеюсь, что не настолько уж наши судьи... Не знаю, не буду дипломатически говорить, какие", - отметил Сергей Гармаш.
После побега в РФ Виктор Янукович заявлял, что его сняли с должности президента незаконно. Так же считают и власти России. Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции 23 декабря назвал Революцию достоинства "госпереворотом".
В марте 2014 тогдашний постоянный представитель РФ в ООН Виталий Чуркин на заседании Совбеза зачитал письмо с якобы просьбой Виктора Януковича применить российские войска для "восстановления законности, мира, правопорядка, стабильности и защиты населения Украины" и показал фотокопию письма.
- Напомним, 28 ноября 2021 стало известно, что Янукович подал первый иск против Верховной Рады, где требует признать отсутствие у парламента полномочий лишать звания президента другим способом, кроме импичмента.
- В декабре ОАСК открыл производство по этому иску Виктора Януковича.
- Виктор Янукович подал еще один иск в ОАСК.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
28.48
Покупка 28.48Продажа 28.81
-
EUR
Покупка 31.73Продажа 32.22
- Актуальное
- Важное