РФ может решиться на полномасштабное вторжение в Украину во второй половине февраля, - разведка Эстонии
По данным разведки Эстонии, Россия собрала достаточно военных сил, необходимых для полномасштабного наступления на Украину во второй половине февраля этого года, если на это решится российское руководство
Об этом сообщает отчет внешней разведки Эстонии за 15 февраля.
"По нашей оценке, российские вооруженные силы готовы приступить к полномасштабной военной операции против Украины со второй половины февраля. После достижения военной готовности для начала операции нужно только политическое решение", - говорится в докладе.
Отмечается, что развертывание российской армии вдоль украинской границы является самым большим военным наращиванием Россией за последние 30 лет.
"Если Россия выберет войну, уровень военной угрозы в Европе вырастет", – подчеркивает эстонская разведка.
В отчете говорится, что хотя война в Украине не будет представлять непосредственной военной угрозы для Эстонии или НАТО, политическое и военное давление России на страны Балтии может усилиться в долгосрочной перспективе, если Россия достигнет дипломатического и/или военного успеха в украинском вопросе.
"Даже если руководство России удастся убедить воздержаться от военной агрессии, Эстония и другие западные страны должны быть готовы к более длительному военному давлению со стороны России – прямые угрозы войны стали неотъемлемой частью внешней политики путинской России за последний год", – говорится в сообщении. .
- Согласно данным ВСУ, вдоль украинской границы собралось около 120 тыс. российских военных, объединенных в 85-87 батальонно-тактических групп, и сейчас фиксируется их постоянное перемещение.
- Министерство обороны России заявило о начале отвода части войск от границы Украины во вторник, 15 февраля. Также 16 февраля министерство обороны России заявило об отводе из оккупированного Крыма подразделений Южного военного округа.
- В НАТО заявили, что не видят признаков деэскалации, несмотря на заявления РФ.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.98
Покупка 27.98Продажа 28.34
-
EUR
Покупка 31.77Продажа 32.28
- Актуальное
- Важное