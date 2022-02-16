РФ может решиться на полномасштабное вторжение в Украину во второй половине февраля, - разведка Эстонии

Об этом сообщает отчет внешней разведки Эстонии за 15 февраля.



"По нашей оценке, российские вооруженные силы готовы приступить к полномасштабной военной операции против Украины со второй половины февраля. После достижения военной готовности для начала операции нужно только политическое решение", - говорится в докладе.



Отмечается, что развертывание российской армии вдоль украинской границы является самым большим военным наращиванием Россией за последние 30 лет.



"Если Россия выберет войну, уровень военной угрозы в Европе вырастет", – подчеркивает эстонская разведка.



В отчете говорится, что хотя война в Украине не будет представлять непосредственной военной угрозы для Эстонии или НАТО, политическое и военное давление России на страны Балтии может усилиться в долгосрочной перспективе, если Россия достигнет дипломатического и/или военного успеха в украинском вопросе.



"Даже если руководство России удастся убедить воздержаться от военной агрессии, Эстония и другие западные страны должны быть готовы к более длительному военному давлению со стороны России – прямые угрозы войны стали неотъемлемой частью внешней политики путинской России за последний год", – говорится в сообщении. .

Согласно данным ВСУ, вдоль украинской границы собралось около 120 тыс. российских военных, объединенных в 85-87 батальонно-тактических групп, и сейчас фиксируется их постоянное перемещение.

Министерство обороны России заявило о начале отвода части войск от границы Украины во вторник, 15 февраля. Также 16 февраля министерство обороны России заявило об отводе из оккупированного Крыма подразделений Южного военного округа.

В НАТО заявили, что не видят признаков деэскалации, несмотря на заявления РФ.