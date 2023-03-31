Об этом и не только мировые СМИ писали 31 марта:

The New York Times:

Американские журналисты The New York Times написали статью о том, почему россияне все еще хотят воевать? С точки зрения российского солдата, война в Украине должна выглядеть кошмарно. За более чем год боевых действий почти 200 000 российских военных были убиты или ранены, по данным американских чиновников, в военной операции, которая оказалась некомпетентной и плохо оснащенной. Сообщается, что мораль низкая, а жалобы обычное явление. И все же значительное количество русских мужчин все еще стремится воевать — действительно больше, чем в начале войны.

Одной из очевидных причин является страх. У мужчин, призванных в армию, нет другого выбора, кроме как подчиняться, поскольку противодействие войне фактически объявлено вне закона. В такой удушающей атмосфере, которая подпитывается пропагандой, пожалуй, неудивительно, что недовольство кажется слабым. И хотя страх и репрессии формируют реакцию на войну, это не объясняет готовности – даже желания – некоторых русских мужчин служить на фронте. Около 36 процентов российских мужчин довольны призывом, причем больше поддерживают это мужчины в возрасте 45 лет и старше.

Это не случайно. Через три десятилетия после распада Советского Союза эти люди столкнулись с промышленным коллапсом, исчезновением миллионов рабочих мест и сокращением продолжительности жизни. Война обещает изменить эту нисходящую траекторию, превратив проигравших за последние три десятилетия в новых героев — даже если они мертвы или ранены. Для многих русских мужчин и семей война может быть ужасом. Но это также последняя возможность наладить свою жизнь.

Также в The New York Times написали об украинских каторжниках, у которых "странная одиссея по российским тюрьмам". Когда российские войска покинули Херсон, они забрали с собой 2,5 тыс. украинцев-каторжан из местных тюрем. Для некоторых это было начало удивительного путешествия по пяти странам, подчеркивающего абсурдность войны.

Politico:

В Politico написали о том, что Уимблдон разрешает российским и белорусским теннисистам вернуться на корты престижного состязания. Руководитель турнира говорит, что решение было "невероятно трудным". Российские и белорусские спортсмены смогут соревноваться на нынешнем Уимблдонском теннисном турнире как "нейтральные спортсмены", говорится в заявлении организаторов турнира в пятницу. В апреле 2022 года Уимблдон запретил игрокам из обеих стран играть на турнире из-за полномасштабного вторжения России в Украину.

Также в Politico написали о том, что ордер Международного уголовного суда (ICC) на арест президента России Владимира Путина за военное преступление по незаконной депортации детей в Россию является историческим моментом для умышленного уголовного правосудия. Это только третий раз, когда МУС выдвигает ориентировочные обвинения против действующего главы государства и впервые против члена Совета Безопасности ООН.

Ордер начинает процесс, который идет параллельно с другим первым – инициативой создать Специальный трибунал для рассмотрения преступной агрессии, совершенной в Украине. Это был бы первый трибунал по агрессии после Нюрнберга и Токио, которые преследовали лидеров государств Оси после Второй мировой войны.

The Washington Post:

В The Washington Post написали о заявлении России, что уведомления о запусках баллистических ракет продолжатся. Министерство иностранных дел России уточнило, что Москва будет продолжать уведомлять Вашингтон о любых запусках баллистических ракет, несмотря на заявление в среду о том, что "все формы сообщений" были прекращены в результате приостановки президентом Владимиром Путиным нового соглашения о сокращении ядерных вооружений START.

В феврале во время выступления по случаю первой годовщины вторжения в Украину Путин объявил, что он "приостанавливает" участие в Новом СНВ, который является последним соглашением о контроле над вооружениями между Соединенными Штатами и Россией.

The Guardian:

В The Guardian написали о призыве президента Джо Байдена к немедленному освобождению американского журналиста из российской тюрьмы. Human Rights Watch описывает арест Эвана Гершковича из WSJ как "циничный шаг", направленный на то, чтобы умолкли критические голоса. Президент Джо Байден призвал Россию освободить арестованного в начале этой недели по обвинению в шпионаже репортера Wall Street Journal, которому грозит 20 лет заключения.

Также там написали, что премьер-министр Испании призывает Пекин обсудить с Зеленским мирный план. Педро Санчес поощряет диалог между Си Цзиньпином и президентом Украины во время визита в Китай. Премьер-министр Испании сказал, что во время визита в Китай, направленного на укрепление связей между двумя странами, он передал Си Цзиньпину беспокойство по поводу вторжения России в Украину, призвав Пекин обсудить мирные планы непосредственно с Киевом.

Выступая перед журналистами в пятницу в посольстве Испании в Пекине, Педро Санчес сказал, что переговоры с президентом Китая "передали нашу обеспокоенность незаконным вторжением в Украину", а также "побуждали Си поговорить с президентом Зеленским", чтобы сначала узнать мирный план, предложенный Киевом.

Президент Украины Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что готов к прямым переговорам с Пекином. Китайский лидер пока не ответил на его инициативы, несмотря на несколько раундов переговоров с российским лидером Владимиром Путиным.

Кроме этого в The Guardian написали о словах министра иностранных дел Украины, который назвал будущее председательство России в СБ ООН "самой худшей шуткой" . С 1 апреля придет черед Москвы взять на себя ежемесячное председательство в Совете из 15 членов в соответствии с ротацией, на которую не повлияла война в Украине.

Дмитрий Кулеба заявил: "Худшей шутки на 1 апреля не придумаешь… Страна, которая системно нарушала все фундаментальные правила международной безопасности, возглавляет орган, единственная миссия которого — охрана и защита международной безопасности".

BBC:

В BBC написали, что ультраправые в Австрии отказались от выступления Владимира Зеленского. Более 20 ультраправых австрийских депутатов вышли из парламента во время выступления президента Украины Владимира Зеленского. Политики из Партии свободы (FPÖ) утверждали, что выступление Зеленского нарушает нейтралитет Австрии.

В преддверии выступления они предупредили, что устроят определенную форму протеста против обращения.

Также в BBC написали об украинской цирковой труппе, которая представит шоу на воинственную тематику в честь своих семей на родине. Шоу стартует в Шеффилде. Circus Cortex из Йоркшира в основном состоит из исполнителей из Украины.

CNN:

В CNN написали, что Россия может разместить мощное стратегическое ядерное оружие в Беларуси в дополнение к тактическим ядерным боеголовкам, которые Москва уже планирует разместить там. Об этом заявил президент Беларуси Александр Лукашенко в ходе национального обращения в пятницу.

Упоминание о стратегическом ядерном оружии – это эскалация риторики Лукашенко. В то время как тактические боеголовки предназначены для использования на ограниченном поле боя, например для уничтожения командного пункта или колонны танков, стратегические ядерные боеголовки предназначены для уничтожения целых городов. Россия не заявляла о планах по отправке стратегического ядерного оружия в Беларусь.

Также в CNN написали о солдате группы Вагнер, который вернулся домой после боев за Россию, а через несколько дней его подозревали уже в убийстве. Осужденный убийца, которому разрешили покинуть тюрьму в России, чтобы присоединиться к частной военной компании Вагнера и воевать в Украине, был задержан через несколько дней после возвращения домой по подозрению в убийстве пожилой женщины.

Gazeta Wyborcza:

Польские журналисты написали, что ушел с поста немецкий руководитель Nord Stream 2, который является другом Владимира Путина из Штази. В конце марта он оставил работу в компании "Газпром", ответственной за проект газопровода "Северный поток-2", подытожил ее руководитель Матиас Варниг. Он бывший майор разведки Восточной Германии, дружащий с Путиным.

Швейцарская компания "Газпром", ответственная за проект нового балтийского газопровода из России в Германию, объявила о прекращении работы Маттиаса Варнига в должности генерального директора Nord Stream 2 AG.

Также в Gazeta Wyborcza написали о том, что автозавод Toyota в Санкт-Петербурге перешел в собственность государственного исследовательского центра НАМИ. Подробности сделки не разглашаются.