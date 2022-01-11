РФ может распространять фейки о переговорах в Женеве, - представитель Белого дома
Представительница Белого дома Джен Псаки предупредила, что российская сторона может распространять дезинформацию о переговорах в Женеве.
Об этом она сказала на брифинге.
"Я отмечу несколько вещей... Мы готовимся к возможности и вероятности, я должна сказать, что никто не должен удивляться, если Россия будет распространять дезинформацию относительно обязательств, которых не было. Или если она пойдет еще дальше и придумает что-нибудь как повод для дальнейшей дестабилизации", – отметила Псаки.
Она призвала не поддаваться любым попыткам распространять дезинформацию.
- 10 января в Женеве начался основной раунд переговоров США и РФ. Одно из российских требований в рамках "гарантий безопасности" - отказ от дальнейшего расширения НАТО на восток и вступления Украины в Альянс.
- 12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, посвященное ситуации вокруг Украины.
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