РФ может распространять фейки о переговорах в Женеве, - представитель Белого дома

Об этом она сказала на брифинге.



"Я отмечу несколько вещей... Мы готовимся к возможности и вероятности, я должна сказать, что никто не должен удивляться, если Россия будет распространять дезинформацию относительно обязательств, которых не было. Или если она пойдет еще дальше и придумает что-нибудь как повод для дальнейшей дестабилизации", – отметила Псаки.



Она призвала не поддаваться любым попыткам распространять дезинформацию.

10 января в Женеве начался основной раунд переговоров США и РФ. Одно из российских требований в рамках "гарантий безопасности" - отказ от дальнейшего расширения НАТО на восток и вступления Украины в Альянс.

12 января в Брюсселе состоится заседание Совета Россия-НАТО, посвященное ситуации вокруг Украины.