Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Война с Россией РФ может производить около 100 ракет в месяц, – генерал Громов

РФ может производить около 100 ракет в месяц, – генерал Громов

5 июля, 2023 среда
15:49
Война с Россией

Замглавы Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Алексей Громов сообщил, что для российских войск могут производить около 100 ракет в месяц

Об этом Громов рассказал в интервью Укринформу.

"По нашим оценкам, за месяц российский ВПК способен производить около 100 ракет, в том числе более 10 единиц для ОТРК "Искандер", до 30 единиц – морского базирования "Калибр" и до 60 единиц крылатых ракет воздушного базирования, включая гиперзвуковые аэробалистические ракеты "Кинжал", - сказал военный.

Громов отметил, что Российской Федерации удается поддерживать темпы производства ракет, а по некоторым образцам вооружения еще и улучшить. Это связано с переходом российских предприятий на круглосуточный режим работы, а также с использованием закупаемой в обход санкций элементной базы. Также рашисты применяют значительное количество дронов.

"В частности, от Ирана Россия получила до 1800 дронов типа "Шахед", из которых применено во время боевых действий около 1600 единиц, остаток - более 200 единиц. Запасы этих БПЛА постоянно пополняются в результате поставок из Ирана. Кроме того, РФ достигла с этой страной договоренностей о строительстве завода по производству дронов типа "Шахед" на территории Татарстана, на расстоянии 10 км от Казани", - уточнил заместитель главы Главного управления Генштаба.

Кроме того, армия РФ активно использует ударные беспилотники собственной разработки типа "Ланцет", которые серийно производятся на Ижевском механическом заводе, принадлежащем концерну "Калашников".

По словам Громова, всего было изготовлено до 900 единиц этих аппаратов, из которых 850 были применены в зоне боевых действий. Соответственно, их остаток составляет около 50 БПЛА: "Следует отметить, что вследствие экономических санкций Запада и из-за отсутствия доступа к современным технологиям технологические возможности противника по производству современных дронов остаются ограниченными.

  • 30 мая авиационный эксперт Богдан Долинце в эфире телеканала "Еспресо" отметил, что Россия способна производить около 70 ракет в месяц.
Россия
Читайте также:
ЗАЕС, Запорізька атомна електростанція, Запорізька АЕС
Автор Татьяна Яворськая
5 июля, 2023 среда
Ситуация на Запорожской АЭС: что известно о предполагаемом теракте
на фото: ЗСУ
4 июля, 2023 вторник
Россия усовершенствовала тактику для замедления контрнаступления ВСУ, - британская разведка
4 июля, 2023 вторник
В МИД Китая призвали Японию и Южную Корею к более тесному сотрудничеству и противостоянию США
Киев
+27°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 36.69
    Покупка 36.69
    Продажа 37.4
  • EUR
    Покупка 40.21
    Продажа 41.15
e-live
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
5 июля
16:08
OPINION
Эта война была всегда
16:02
Херсонес
Оккупанты хотят вывезти более 300 тыс. экспонатов из музея-заповедника "Херсонес Таврический" в Севастополе
15:56
Юрий Луценко заявил, что покинул войско из-за установленной инвалидности
15:36
В МАГАТЭ заявили, что не зафиксировали признаков минирования россиянами ЗАЭС
15:32
Уничтожая Каховскую ГЭС, захватчики намеревались остановить наступление ВСУ, однако достигли противоположного эффекта, - Генштаб
15:30
Эксклюзив
На некоторых направлениях на юге ВСУ уже вышли на основную линию обороны россиян, - военный эксперт Коваленко
15:11
катастрофа самолета МАУ в Иране
Катастрофа самолета МАУ: в суд ООН поступил иск против Ирана от Украины, Канады, Швеции и Британии
15:04
На юге гигиеническим нормам не соответствуют почти 35% проб с поверхностных водоемов, - Минздрав
15:01
ООН
ООН продемонстрирует десятки роботов и гуманоидов, которые в будущем помогут достичь глобальных целей
14:58
Эксклюзив
Энергодар в оккупации
Тенденция к выезду представителей Росатома и коллаборантов из Энергодара не носит массового характера, - депутат облсовета Ашурбеков
14:44
Громов подтвердил удары Storm Shadow по мостам в районе временно оккупированного Чонгара
14:25
Нидерланды накрыл мощный шторм: транспортное сообщение парализовано, один человек погиб
14:12
Эксклюзив
Несмотря на то, что нас не "зарядили" современным оружием, мы уже на подступах к Клещиевке и Бахмуту, - командир 2-го штурмового батальона Кухарчук
14:11
В России уволили гендиректора пропагандистского агентства ТАСС, его место занял экс-пресс-секретарь избирательного штаба Путина
14:08
OPINION
Украина не должна стать страной-донором милитарной силы
14:02
Инфографика
Курс валют на сегодняшний день: что с ценами на доллар и евро
13:45
Twitter
Австралийская компания подала в суд на Twitter за неуплату по счетам
13:37
Чиновники продавали новые рельсы, предназначенные для фронта, а на пути клали металлолом: Им грозит до 12 лет заключения
13:36
Ливан открыл рынок для экспорта из Украины мелкого рогатого скота
13:32
На расширенном заседании Ставки обсудили защиту АЭС, ситуацию на фронте и производство техники
13:27
Науседа заверил, что решение на саммите НАТО в Вильнюсе не разочарует Украину
13:16
В Генштабе объяснили, почему враг не наносит ракетных ударов из акватории Средиземного моря
13:09
Россия планирует отправить в Украину больше чеченских боевиков и узников, чтобы заменить ЧВК Вагнера, - Bloomberg
13:04
Обновлено
FT: Си Цзиньпин лично предостерег Путина от применения ядерного оружия в Украине. Кремль отреагировал
13:03
ПСЖ уволил главного тренера
13:00
Эксклюзив
Шойгу, Герасимов, Путин и Суровикин
После мятежа Пригожина Суровикин некоторое время был ограничен в действиях и передвижении, - представитель ГУР Юсов
12:54
Ли Хуэй
Спецпредставитель Китая Ли Хуэй поставил под сомнение, что системы Patriot сбили российский "кинжал"
12:50
Украинское издательство сделало подарок девушке, которая пришла на концерт с плакатом "Харьков без Лободы"
12:48
Укргаздобыча запустила три высокопроизводительные скважины
12:41
Эксклюзив
Китайцы уже понимают, что Путин постоянно врет, - политолог Шлинчак
12:37
Наличие ядерных зарядов на территории Беларуси маловероятно, - генерал Громов
12:34
Эксклюзив
Юсов: Запад предпринимает непубличные шаги по недопущению аварии на ЗАЭС
12:28
ВСУ имеют успехи в районе Клещиевки на Бахмутском направлении, - Генштаб
12:26
В Укрэнерго сообщили о росте нагрузки на энергосистему в вечернее время: уменьшать потребление советуют с 16:00
12:24
ПА ОБСЕ призвала Россию немедленно вывести войска из оккупированных регионов Грузии
12:08
В сети появился трейлер последних серий 3-го сезона "Ведьмака"
12:07
OPINION
"Мятеж" Пригожина не повлиял на события на фронте, но изменил расклад сил внутри РФ
12:04
Российские системы РЭБ способны глушить боеприпасы с GPS-наведением и РСЗО HIMARS, – Резников
11:58
Коллаборант принимал участие в карательных рейдах против проукраинских партизан в Мелитополе: его задержали
11:57
Обзор
Является ли Путин ядерной угрозой и как обеспечить безопасность Украине в состоянии войны. Акценты мировых СМИ 5 июля
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV