Об этом Громов рассказал в интервью Укринформу.

"По нашим оценкам, за месяц российский ВПК способен производить около 100 ракет, в том числе более 10 единиц для ОТРК "Искандер", до 30 единиц – морского базирования "Калибр" и до 60 единиц крылатых ракет воздушного базирования, включая гиперзвуковые аэробалистические ракеты "Кинжал", - сказал военный.

Громов отметил, что Российской Федерации удается поддерживать темпы производства ракет, а по некоторым образцам вооружения еще и улучшить. Это связано с переходом российских предприятий на круглосуточный режим работы, а также с использованием закупаемой в обход санкций элементной базы. Также рашисты применяют значительное количество дронов.

"В частности, от Ирана Россия получила до 1800 дронов типа "Шахед", из которых применено во время боевых действий около 1600 единиц, остаток - более 200 единиц. Запасы этих БПЛА постоянно пополняются в результате поставок из Ирана. Кроме того, РФ достигла с этой страной договоренностей о строительстве завода по производству дронов типа "Шахед" на территории Татарстана, на расстоянии 10 км от Казани", - уточнил заместитель главы Главного управления Генштаба.

Кроме того, армия РФ активно использует ударные беспилотники собственной разработки типа "Ланцет", которые серийно производятся на Ижевском механическом заводе, принадлежащем концерну "Калашников".

По словам Громова, всего было изготовлено до 900 единиц этих аппаратов, из которых 850 были применены в зоне боевых действий. Соответственно, их остаток составляет около 50 БПЛА: "Следует отметить, что вследствие экономических санкций Запада и из-за отсутствия доступа к современным технологиям технологические возможности противника по производству современных дронов остаются ограниченными.