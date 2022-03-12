РФ может продолжить агрессию нападением на одну из стран НАТО, - Боррель
Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Владимир Путин может атаковать одну из стран НАТО
Об этом он сказал в интервью СNN Turk.
"Никто не должен оправдывать Путина. Потому что он может расширить свою военную деятельность. Это может быть агрессия против одной из стран НАТО или другой страны", - считает Боррель.
Он считает, что ЕС должен ограничить возможность России из-за того, что Путин может продолжить агрессию.
"Мы должны изолировать Россию от международного сообщества, мы должны поддерживать Украину", - отметил он.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
29.24
Покупка 29.24Продажа 31.07
-
EUR
Покупка 32.25Продажа 34.33
- Актуальное
- Важное