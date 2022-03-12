РФ может продолжить агрессию нападением на одну из стран НАТО, - Боррель

Об этом он сказал в интервью СNN Turk.



"Никто не должен оправдывать Путина. Потому что он может расширить свою военную деятельность. Это может быть агрессия против одной из стран НАТО или другой страны", - считает Боррель.

Он считает, что ЕС должен ограничить возможность России из-за того, что Путин может продолжить агрессию.

"Мы должны изолировать Россию от международного сообщества, мы должны поддерживать Украину", - отметил он.