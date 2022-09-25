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РФ может принудительно мобилизовать украинских военнопленных, – ISW

25 сентября, 2022 воскресенье
08:24
война с Россией

Россия может в очередной раз нарушить Женевскую конвенцию и начать принудительную мобилизацию находящихся в плену украинских военных

Об этом сообщает Институт изучения войны.

По информации ISW, российские государственные СМИ писали о том, что украинские военнопленные, содержащиеся в Оленивском лагере, в устной форме "просили" власти "ДНР" разрешить им воевать в добровольческом казачьем батальоне "Богдана Хмельницкого" ДНР.

"Если бы российские силы или их прокси-силы принуждали украинских военнопленных к бою, это было бы нарушением Женевской конвенции о военнопленных, которая предусматривает, что "ни один военнопленный не может быть в любое время отправлен или удерживается в зонах боевых действий" и не должны "привлекаться к труду, вредному для здоровья или опасному", – отмечают в ISW.

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