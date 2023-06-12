Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"К сожалению, россияне минируют не только ЗАЭС, но и завод "Крымский титан" в Армянске, находящийся на административной границе Украины с оккупированным Крымом. Это также большая проблема и свидетельствует о том, что им безразлично гражданское население и их действия могут привести к любым катастрофам. Россия может прибегнуть к подрыву ЗАЭС, чтобы остановить наступление ВСУ или оставить Украине не пригодные для жизни территории", - пояснил Ягун.

Генерал-майор СБУ отметил, что Запорожскую АЭС очень сложно уничтожить.

"Я понимаю, что катастрофы на Запорожской АЭС не будет. Поскольку просто так взорвать реактор нельзя. Обычные конвенционные средства не способны уничтожить АЭС. Для этого нужно попадание мощной ядерной ракеты. Поэтому они могут устроить катастрофу подобную Фукусиме, когда случился выброс радиации из-за проблемы с охлаждением реакторов", – добавил он.