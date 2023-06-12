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РФ может прибегнуть к подрыву ЗАЭС, чтобы остановить наступление ВСУ, - генерал-майор СБУ Ягун

12 июня, 2023 понедельник
15:19
Война с Россией

Генерал-майор СБУ считает, что РФ после подрыва Каховской ГЭС может прибегнуть к уничтожению Запорожской АЭС, чтобы остановить наступление ВСУ

Такое мнение он высказал в эфире телеканала "Еспресо"

"К сожалению, россияне минируют не только ЗАЭС, но и завод "Крымский титан" в Армянске, находящийся на административной границе Украины с оккупированным Крымом. Это также большая проблема и свидетельствует о том, что им безразлично гражданское население и их действия могут привести к любым катастрофам. Россия может прибегнуть к подрыву ЗАЭС, чтобы остановить наступление ВСУ или оставить Украине не пригодные для жизни территории", - пояснил Ягун.

Генерал-майор СБУ отметил,  что Запорожскую АЭС очень сложно уничтожить.

"Я понимаю, что катастрофы на Запорожской АЭС не будет. Поскольку просто так взорвать реактор нельзя. Обычные конвенционные средства не способны уничтожить АЭС. Для этого нужно попадание мощной ядерной ракеты. Поэтому они могут устроить катастрофу подобную Фукусиме, когда случился выброс радиации из-за проблемы с охлаждением реакторов", – добавил он.

  • 6 июня Владимир Зеленский обсудил с главой МАГАТЭ последствия подрыва Каховской ГЭС и риски для ЗАЭС и пригласил его в Украину. В ответ на призыв Зеленского Гросси заявил , что возглавит следующую миссию организации на ЗАЭС после подрыва Россией ГЭС.
  • Впоследствии Рафаэль Гросси сказал , что МАГАТЭ обеспокоено тем, что через два дня ЗАЭС уже не сможет получать воду для охлаждения из водохранилища Каховской ГЭС. 8 июня уровень воды в Каховском водохранилище упал на 2,8 метра до отметки в 14,03 метра, а почасовые темпы потерь несколько замедлились – до 5-7 см/час. Гросси добавил, что в случае если уровень воды упадет ниже 12,7 метра, то Запорожская атомная электростанция больше не сможет перекачивать воду из резервуара на площадку.
  • 9 июня отмечалось , что, согласно предварительным выводам экспертов МАГАТЭ, Запорожская АЭС должна иметь возможность откачивать воду из резервуара для охлаждения реакторов после того, как ее уровень опустится ниже критических 12,7 м. Тогда же гендиректор Гросси объявил о программе помощи Украине в ответ на затопление плотины в Новой Каховке.
  • 12 июня генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что на Запорожской ТЭС стремительно падает уровень воды после подрыва Каховской ГЭС , экспертам МАГАТЭ требуется более широкий доступ к ЗАЭС для проверки данных
Россия
терроризм
оккупированные территории
Запорожская АЕС
Каховская ГЭС
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