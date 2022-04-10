РФ может предпринять еще одну попытку взять Киев, - Кличко

Он обнародовал видео из интервью каналу ABC в своем Telegram.

"То, что враг отступил от Киева, не означает, что он отказался от стремления захватить столицу. Поэтому нельзя исключать последующую попытку орков "взять Киев за 2 дня". И столица должна и дальше быть готова к обороне", - сказал мэр.



Его брат Владимир в том же интервью заявил: "Мы ожидаем, что российские войска вернутся и будут атаковать столицу Украины".

