РФ может попытаться занять правительственный квартал в Киеве, но ситуация контролируемая, - ОП
В ходе наступления РФ на Украину войска могут попытаться занять правительственный квартал в Киеве
Об этом сказал на брифинге советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.
"Ситуация абсолютно управляемая. России не идет ни на какие разговоры, они приняли себе роковое решение. Постараются максимально нанести нам вред. Возможна попытка проникнуть в правительственный квартал", - отметил Подоляк.
Он сказал, что одна из целей – создать максимальную панику.
"Ключевое намерение России - это убрать высшее руководство страны и попытаться установить марионеточные власти", - подытожил он.
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