РФ может отойти с определенных позиций и прекратить атаки, - военный аналитик Гетьман
Россияне могут отойти с некоторых позиций и прекратить атакующие действия, чтобы склонить мир и Украину к мирным переговорам
Об этом в эфире Еспресо заявил военный аналитик Алексей Гетьман.
"Руководитель ЧВК Вагнера Пригожин говорил, что надо заканчивать так называемую СВО, будто бы цель достигнута. Почему это опасно? Россияне могут отойти с некоторых позиций и прекратить атакующие действия. Затем на весь мир говорить, что они прекратили боевые действия, никуда не стреляют и стремятся к миру, а мы, украинцы, не хотим подписывать никаких соглашений. Говорить, что мы партия войны и хотим продолжать боевые действия, атакуем вместо того, чтобы договариваться", - отметил он.
По мнению Гетьмана, такой хитрый ход может быть от россиян.
"Они могут отойти, остановиться и рассказывать, что "СВО" закончена, они стремятся к миру, а украинцы и те, кто их поддерживает, продолжают хотеть войны. Поэтому давайте всем миром проведем переговоры и убедим украинцев и партнеров, что война закончилась. Лучше за столом переговоров, чем на поле боя решать вопрос", – сказал эксперт.
Он напомнил, что наше военно-политическое руководство неоднократно говорило, что все разговоры с РФ могут быть после того, как все войска будут выведены с территории Украины, и мы выйдем на границы в пределах 1991 года.
Такие разговоры могут повлиять на наших партнеров и граждан в тех странах, которые могут говорить, что россияне уже не воюют и стремятся к миру. К сожалению, такое может произойти. Я думаю, наш дипкорпус уже разработал контрдействия, контраргументы на такие возможные действия. Лично для меня это выглядит как политическая опасность", - подытожил Гетьман.
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