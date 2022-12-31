РФ может нанести новый массированный удар по Украине на новогодние праздники, - британская разведка
Россияне могут осуществить очередной масштабный ракетный обстрел Украины на новогодние праздники, чтобы подорвать моральный дух украинцев
Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.
Британская разведка обращает внимание, что 29 декабря российские войска нанесли еще одну волну ракетных ударов по Украине, нацеленных по электросетям. С октября в России придерживаются схемы проведения массированных обстрелов каждые семь-десять дней.
"Россия почти наверняка придерживается этого подхода, пытаясь преодолеть украинскую противовоздушную оборону. Однако существует реальная вероятность того, что Россия нарушит эту схему, чтобы нанести новый удар в ближайшие дни, пытаясь подорвать моральный дух украинского населения во время новогодних праздников", - предположили в разведке Британии.
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29 декабря РФ нанесла массированный удар по Украине ракетами и дронами. МВД сообщило о трех погибших и шести раненых, ГСЧС - о повреждении 28 объектов, из них 10 - критической инфраструктуры.
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