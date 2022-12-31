Об этом сообщает минобороны Британии в twitter.

Британская разведка обращает внимание, что 29 декабря российские войска нанесли еще одну волну ракетных ударов по Украине, нацеленных по электросетям. С октября в России придерживаются схемы проведения массированных обстрелов каждые семь-десять дней.

"Россия почти наверняка придерживается этого подхода, пытаясь преодолеть украинскую противовоздушную оборону. Однако существует реальная вероятность того, что Россия нарушит эту схему, чтобы нанести новый удар в ближайшие дни, пытаясь подорвать моральный дух украинского населения во время новогодних праздников", - предположили в разведке Британии.

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