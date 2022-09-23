РФ может использовать псевдореферендумы для эскалации войны, - Столтенберг
Мир должен подготовиться к тому, что Россия использует фиктивные "референдумы" в Украине, чтобы утверждать, что российскую территорию атакуют из оружия НАТО
Об этом генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал в интервью CNN.
"Это именно то, к чему мы должны быть готовы, что Россия использует эти фиктивные голосования для дальнейшей эскалации войны в Украине. Но эти голосования не имеют легитимности и, конечно, ничего не меняют", - сказал Столтенберг.
По его словам, лучший способ положить конец войне, развязавшей в Украине Россия - это еще больше укрепить украинцев на поле боя, "чтобы они могли на определенном этапе сесть за стол и достичь решения, которое будет приемлемым для Украины и сохранит Украину как суверенное независимое государство в Европе".
"Я поддерживаю сообщение Зеленского о том, что люди не должны участвовать в этих "референдумах", – сказал Столтенберг.
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