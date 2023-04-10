РФ может использовать Пасху, чтобы задержать контрнаступление ВСУ, - ISW

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

"Кремль может призвать к прекращению огня вокруг православной Пасхи 16 апреля, как это было сделано на православное Рождество в январе 2023 года. Кремль, например, отказался от прекращения огня во время православной Пасхи 2022 года, "чтобы не дать передышку киевским националистам" битвы за Мариуполь. Кремль, вероятно, отказался от прекращения огня, поскольку российские силы все еще держали инициативу на линии фронта в то время, но стремились к прекращению огня через несколько месяцев на православное Рождество, чтобы получить дополнительное время для подготовки российских сил к зимнему наступлению", - говорится в отчете.

Москва может просить пасхального прекращения огня, ведь позволит войску обеспечить свои достижения в Бахмуте и подготовить оборону против контрнаступления Украины. Призыв к "тишине" на религиозной почве находится под компонентом информационной операции, считают аналитики.

"Путин может призвать к прекращению огня, чтобы представить Украину как неуступчивую и не желающую делать необходимые шаги для переговоров. Прекращение огня на религиозной почве дополнительно усиливает двойную российскую информационную операцию, которая позиционирует Украину как подавляющую религиозные группы, и позиции Путина как подлинного защитника христианской веры", - говорится в отчете Института войны.

Если Украина откажется, то Кремль тем самым не продемонстрирует большей преданности защите христианства или ценностей и не покажет, что Киев отвергает эти ценности: "Путин просто еще раз продемонстрирует свой цинизм".

Специалисты предполагают, что российские оккупационные власти проводят кампанию систематических религиозных преследований на временно оккупированной Украине. С начала полномасштабного вторжения рашисты совершили не менее 76 актов религиозного преследования.

"Российские власти закрыли, национализировали или насильственно превратили не менее 26 культовых сооружений в подконтрольную Кремлю Русскую православную церковь Московского Патриархата, убили или захватили не менее 29 священнослужителей или религиозных лидеров, а также ограбили, осквернили или намеренно уничтожили не менее 20" пишут аналитики и добавляют, что не включают огонь с закрытых позиций, который мог нечаянно убить религиозных лидеров или разрушить постройки.

Систематически власти РФ подавляют свободу вероисповедания. С 2016 года россияне использовали положение "закона Яровой" для судебного преследования действующих в России американских баптистских и пятидесятнических миссионеров, а также запретила большую часть миссионерской деятельности мормонов.

Россия экспортирует свою госполитику религиозных преследований на ВТО Украину. В 2021 году генпрокуратура врага объявила четыре группы евангельских христиан из Латвии и Украины "нежелательными" организациями, фактически запретив эти организации в стране.

В августе прошлого года российские оккупанты в Мелитополе совершили налет на дом украинского евангелического пастора и обвинили пастора в связях с теми же нежелательными организациями, которые власти РФ запретили в 2021 году.

Российские оккупационные власти с 2014 года репрессируют украинскую религиозную общину в марионеточных республиках на востоке Украины и в незаконно оккупированном Крыму. Бывший глава так называемой "ДНР" Александр Захарченко заявил в мае 2015 года, что члены Православной церкви Украины (ВТО), греко-католики и евангельские христиане признаны "сектантами" на оккупированных территориях.

Ключевые последствия военных операций: