РФ может готовить удары по освобожденным территориям Херсонщины, - Генштаб
Российские оккупационные войска усилили ведение воздушной разведки, что может свидетельствовать о планировании удара по освобожденным территориям Херсонской области
Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 14 ноября.
В освобожденных населенных пунктах Херсонской области сохраняется высокий уровень минной опасности.
"Отмечается усиление противником ведения воздушной разведки, что может свидетельствовать о планировании им огневого поражения как военных, так и гражданских объектов. Подразделения сил обороны продолжают осуществлять стабилизационные мероприятия", - говорится в сообщении.
Как известно, 12 ноября российские оккупанты произвели минометный обстрел частного сектора населенного пункта Горностаевка Херсонской области, жители которого отказались от так называемой эвакуации. В результате обстрела погибли двое и получили ранения трое местных жителей.
В свою очередь в отдельных временно занятых населенных пунктах Запорожской области продолжается выселение местных жителей из их домов для расквартирования военнослужащих оккупационных войск.
С 10 ноября текущего года наблюдается эвакуация имущества Донецкого управления железнодорожных дорог в город Иловайск.
- 11 ноября в сети появились видео украинских военных, которые вывешивали желто-голубые флаги в Херсоне. Это подтвердило ГУР Министерства обороны.
- В свою очередь захватчики объявили Геническ новой "административной столицей" российских террористов в оккупированной части Херсонской области.
- 12 ноября Силы обороны ударили по зданию на Херсонщине, в котором находились до 500 военных РФ, известно о 16 погибших.
- А глава Херсонской ОВА сообщил о минировании областного центра, людей призывали не выходить на центральные улицы, пока работают взрывотехники.
- Также известно, что с 7 по 13 ноября Силы обороны в Херсонской области освободили от захватчиков 179 сел и городов более чем на 4,5 тыс. кв. км территории.
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