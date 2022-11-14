РФ может готовить удары по освобожденным территориям Херсонщины, - Генштаб

Об этом сообщает Генштаб ВСУ в утренней сводке 14 ноября.

В освобожденных населенных пунктах Херсонской области сохраняется высокий уровень минной опасности.

"Отмечается усиление противником ведения воздушной разведки, что может свидетельствовать о планировании им огневого поражения как военных, так и гражданских объектов. Подразделения сил обороны продолжают осуществлять стабилизационные мероприятия", - говорится в сообщении.

Как известно, 12 ноября российские оккупанты произвели минометный обстрел частного сектора населенного пункта Горностаевка Херсонской области, жители которого отказались от так называемой эвакуации. В результате обстрела погибли двое и получили ранения трое местных жителей.

В свою очередь в отдельных временно занятых населенных пунктах Запорожской области продолжается выселение местных жителей из их домов для расквартирования военнослужащих оккупационных войск.

С 10 ноября текущего года наблюдается эвакуация имущества Донецкого управления железнодорожных дорог в город Иловайск.

11 ноября в сети появились видео украинских военных, которые вывешивали желто-голубые флаги в Херсоне. Это подтвердило ГУР Министерства обороны.

В свою очередь захватчики объявили Геническ новой "административной столицей" российских террористов в оккупированной части Херсонской области.

12 ноября Силы обороны ударили по зданию на Херсонщине, в котором находились до 500 военных РФ, известно о 16 погибших.

А глава Херсонской ОВА сообщил о минировании областного центра, людей призывали не выходить на центральные улицы, пока работают взрывотехники.

Также известно, что с 7 по 13 ноября Силы обороны в Херсонской области освободили от захватчиков 179 сел и городов более чем на 4,5 тыс. кв. км территории.

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