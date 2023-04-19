РФ может готовить диверсии в Северном море на случай войны с НАТО, – расследование

Об этом говорится в совместном расследовании общественных вещателей Дании (DR), Швеции (SVT), Норвегии (NRK) и Финляндии (Yle), опубликованном в среду, 19 апреля.

Журналисты отследили десятки российских исследовательских и рыболовных судов, маршруты которых регулярно пролегали вблизи нефтяных и газовых месторождений, ветровых электростанций и электростанций, а также недалеко от военных полигонов, в частности, во время учений НАТО. По информации разведки и экспертов Россия намерена создать карту инфраструктуры в море в водах вокруг Дании и скандинавских стран, привлекая для этого военные и гражданские корабли.

Как отметил руководитель норвежской разведки Нильс Андреас Стенсонес, надводные и подводные гражданские и военные суда собирают информацию в рамках программы GUGI. Они обнаруживают, что лежит на дне моря и как связана инфраструктура четырех стран. Андреас Стенсонес, которого цитирует NRK, заявил, что разведывательная деятельность проводилась "в дополнение к обычной коммерческой деятельности [рыболовных лодок]".

По данным норвежской общественной телерадиокомпании NRK, по меньшей мере 50 гражданских кораблей участвовали в миссиях по сбору разведданных в северных водах за последние десять лет.

Журналисты финского общественного вещателя Yle исследовали, как океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" использовали для нанесения на карту критической инфраструктуры на дне Северного моря.

По словам экспертов и представителей разведки, эти разведывательные миссии могут стать первым шагом к диверсиям на критически важных объектах инфраструктуры, таких как телекоммуникационные кабели или оффшорные ветряные электростанции. Они предположили, что РФ может готовить такие диверсии на случай войны с НАТО.

"В случае конфликта с Западом они готовы и знают, куда вмешаться, если хотят парализовать датское общество", – сказал в комментарии журналистам руководитель контрразведки Дании Андерс Хенриксен. А Нильс Андреас отметил, что эта задача для РФ стратегическая и контролируется непосредственно из Москвы.

Журналисты получили перехваченные переговоры российского флота, подтвердившие, что в северных водах плавают российские "корабли-призраки". Они отключили систему автоматической идентификации и не сообщают о своем расположении. В расследовании говорится об одном из них – корабль ВМС России "Адмирал Владимирский". Официально он занимается морскими исследованиями, однако его также используют для разведки, говорится в расследовании. Журналисты выяснили, что в ноябре прошлого года судно в течение месяца находилось вблизи семи ветровых электростанций у побережья Британии и Нидерландов. Когда к нему приблизились журналисты на резиновой лодке, на палубу вышли несколько мужчин с закрытыми лицами, среди которых мужчина в бронежилете, вооруженный военной винтовкой. Этот же корабль осенью заметили возле морских ветровых электростанций и другой критической инфраструктуры недалеко от Бельгии и Нидерландов. В общей сложности СМИ обнаружили 50 российских кораблей, которые имели подозрительные маршруты за последние десять лет.

Посол России в Осло Теймураз Рамишвили в комментарии СМИ сказал, что "работа исследовательских проектов была координирована через дипломатические каналы и соответствовала международному законодательству".