Главная English Львов Таблоид
ru ua en
Главная
English Львов Таблоид
Война с Россией: хроника
Мнение
Главная Мир РФ может готовить диверсии в Северном море на случай войны с НАТО, – расследование

РФ может готовить диверсии в Северном море на случай войны с НАТО, – расследование

19 апреля, 2023 среда
22:09
Мир

Россия использует военные и гражданские суда в Северном море для сбора данных о расположении морских ветряных электростанций, газопроводов, интернет-кабелей и т.п.

Об этом говорится в совместном расследовании общественных вещателей Дании (DR), Швеции (SVT), Норвегии (NRK) и Финляндии (Yle), опубликованном в среду, 19 апреля.

Журналисты отследили десятки российских исследовательских и рыболовных судов, маршруты которых регулярно пролегали вблизи нефтяных и газовых месторождений, ветровых электростанций и электростанций, а также недалеко от военных полигонов, в частности, во время учений НАТО. По информации разведки и экспертов Россия намерена создать карту инфраструктуры в море в водах вокруг Дании и скандинавских стран, привлекая для этого военные и гражданские корабли.

Как отметил руководитель норвежской разведки Нильс Андреас Стенсонес, надводные и подводные гражданские и военные суда собирают информацию в рамках программы GUGI. Они обнаруживают, что лежит на дне моря и как связана инфраструктура четырех стран. Андреас Стенсонес, которого цитирует NRK, заявил, что разведывательная деятельность проводилась "в дополнение к обычной коммерческой деятельности [рыболовных лодок]".

По данным норвежской общественной телерадиокомпании NRK, по меньшей мере 50 гражданских кораблей участвовали в миссиях по сбору разведданных в северных водах за последние десять лет.

Журналисты финского общественного вещателя Yle исследовали, как океанографическое исследовательское судно "Адмирал Владимирский" использовали для нанесения на карту критической инфраструктуры на дне Северного моря.

По словам экспертов и представителей разведки, эти разведывательные миссии могут стать первым шагом к диверсиям на критически важных объектах инфраструктуры, таких как телекоммуникационные кабели или оффшорные ветряные электростанции. Они предположили, что РФ может готовить такие диверсии на случай войны с НАТО.

"В случае конфликта с Западом они готовы и знают, куда вмешаться, если хотят парализовать датское общество", – сказал в комментарии журналистам руководитель контрразведки Дании Андерс Хенриксен. А Нильс Андреас отметил, что эта задача для РФ стратегическая и контролируется непосредственно из Москвы.

Журналисты получили перехваченные переговоры российского флота, подтвердившие, что в северных водах плавают российские "корабли-призраки". Они отключили систему автоматической идентификации и не сообщают о своем расположении. В расследовании говорится об одном из них – корабль ВМС России "Адмирал Владимирский". Официально он занимается морскими исследованиями, однако его также используют для разведки, говорится в расследовании. Журналисты выяснили, что в ноябре прошлого года судно в течение месяца находилось вблизи семи ветровых электростанций у побережья Британии и Нидерландов. Когда к нему приблизились журналисты на резиновой лодке, на палубу вышли несколько мужчин с закрытыми лицами, среди которых мужчина в бронежилете, вооруженный военной винтовкой. Этот же корабль осенью заметили возле морских ветровых электростанций и другой критической инфраструктуры недалеко от Бельгии и Нидерландов. В общей сложности СМИ обнаружили 50 российских кораблей, которые имели подозрительные маршруты за последние десять лет.

Посол России в Осло Теймураз Рамишвили в комментарии СМИ сказал, что "работа исследовательских проектов была координирована через дипломатические каналы и соответствовала международному законодательству".

  • О том, что Россия собирает данные о ветровых электростанциях Нидерландов и, вероятно, планирует совершить диверсии в Северном море, чтобы повредить систему энергоснабжения страны, заявил недавно директор военной разведки Нидерландов (MIVD) Ян Свилленс
Читайте также:
Верховна Рада
17 апреля, 2023 понедельник
Украинский парламент не забирал деньги у военных, снимает или дает зарплаты правительство, - полковник СБУ Костенко
Гроші
18 апреля, 2023 вторник
6 600 грн на человека: в Украине стали оказывать новую помощь от ООН, - нардеп Васильченко
наступ ЗСУ
18 апреля, 2023 вторник
Newsweek: слитые документы Пентагона содержат дату начала контрнаступления Украины
Киев
+13°C
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 37.47
    Покупка 37.47
    Продажа 38.24
  • EUR
    Покупка 40.69
    Продажа 41.65
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2023, среда
19 апреля
21:50
Обзор
Корабли РФ совершают диверсии в Северном море, суда с украинским зерном снова проверяют, Киев призывает Shell выделить Украине $1 млрд из "кровавых денег". Мировые СМИ об Украине 19 апреля
21:44
Аналитика
Сергей Згурец, украинский журналист, военный эксперт
Россия теряет ресурсы и шансы захватить Бахмут и почему ВСУ важно контролировать высоты за городом. Колонка Сергея Згурца
21:41
Центр противодействия дезинформации обнародовал подборку фейков от России за 19 апреля
21:33
Эксклюзив
Россияне увеличили интенсивность авиаударов по приграничным общинам Харьковщины, - депутат облсовета Скорик
21:19
В Днепре сработала ПВО
21:19
Костин в США: Должны усилить дипломатическое давление на режим РФ, чтобы вернуть домой похищенных украинских детей
20:45
Обновлено
Ракеты для HIMARS, артснаряды, патроны и прочее: США объявили новый пакет военной помощи для Украины на $325 млн
20:40
В некоторых общинах Запорожской области запретили посещение кладбищ на поминальные дни
20:13
Инфографика
Цены на топливо сегодня: сколько стоит бензин, газ и дизель
20:08
OPINION
"Орусаченный" - это о принуждении
20:00
Обзор
Победные новости 420 дня войны: системы Patriot уже в Украине, а ВСУ ликвидировали два склада боеприпасов врага
19:59
Четверых коллаборантов, которые заняли руководящие должности в псевдомилиции Херсонщины, приговорили к 15 годам за решеткой
19:56
Пограничники уничтожили группу россиян, пытавшуюся захватить позиции украинцев в Бахмуте
19:43
Зинченко восстановился от травмы
19:36
США ввели новые санкции против поставщиков электроники для беспилотников Ирана
19:27
На Днепропетровщине в результате обстрела повреждены админздания, предприятие, солнечные панели и авто
18:53
Скадовськ
В Скадовске оккупанты заставляют всех коллаборантов подписать обязательства по запрету выезда, - Генштаб
18:27
Обновлено
Актуально: Продолжается сбор на Посейдон для ЗТГр "Адам"
18:19
Молдова объявила российского дипломата персоной нон грата из-за инцидента с Миннихановым
18:06
В Беларуси стартовали военные учения по испытанию ПВО
18:04
Румыния намерена ограничить импорт зерна из Украины, но не запретить
18:03
OPINION
Рашисты подготовили "учебник по украинскому языку" для оккупированных территорий
17:53
Россияне рассказывают школьникам о "СВО" на уроках истории на временно оккупированных территориях Украины
17:48
Европарламент принял резолюцию о переговорах по членству Молдовы в ЕС в этом году
17:38
Уоллеса обвинили в сокрытии деталей инцидента с самолетом-разведчиком Королевских ВВС
17:34
Спецназовцы СБУ, помогавшие освобождать Змеиный летом 2022 года, получили награды от ГУР
17:33
В Мариуполе зафиксировали движение военной техники в сторону Волновахи и Бердянска
17:26
Обладатель "Золотого мяча" продлил контракт с "Реалом", - AS
17:18
В Киеве на поминальные дни будет курсировать дополнительный транспорт: детали
17:11
Эксклюзив
Украина перенасытила аграрной продукцией рынок Восточной Европы, - политолог Кулик
17:10
Россия атаковала авиацией Орехов на Запорожье, пострадали дома
17:01
Украинские морпехи уничтожили за день БМП и 24 россиян
16:50
Распространял пророссийские агитационные листовки в Харьковской области: Экс-нардепу сообщили о подозрении
16:48
ПВО уничтожило 2 российских беспилотника над Бахмутом
16:37
В Виннице малолетний ребенок выпал из окна многоэтажки
16:31
Штайнмайер в Варшаве извинился за преступления нацистов и вспомнил о войне РФ против Украины
16:19
Россия обстреляла автобусный парк Херсона
16:13
В Минобороны заявили, что контрнаступательные действия ВСУ уже происходят на востоке
16:01
OPINION
Кремлю есть куда отступать
15:59
В российском Дзержинске горит 4500 кв. м пластмассового завода
Больше новостей
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама", "Новости компаний", "Пресс-релиз", "PR", "Партнерский материал" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу [email protected] Курсы валют предоставлены kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV