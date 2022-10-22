РФ может держать наготове более 30 ракет "Калибр" в Черном море, - оперативное командование "Юг"
В Черном море россияне усилились двумя подлодками и могут держать наготове более 30 ракет "Калибр"
Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в телеграме .
Украинская ПВО сбила четыре крылатых ракеты оккупантов в небе над Одесчиной, еще одну - над Николаевщиной.
Авиация ВСУ нанесла три удара по российским пунктам развертывания зенитно-ракетных комплексов "Панцирь-С1" и "Бук-М2" в Херсонском районе. Результаты ударов доразведывают.
Ракетные и артиллерийские подразделения более 100 раз попали в районы сосредоточения живой силы и техники врага.
В Черном море оккупанты держат 14 военных кораблей. Также они увеличили количество ракетоносителей, усилившись двумя подводными лодками. Общее количество готовых к применению ракет "Калибр" может превышать 30%.
- Днем 22 октября в Херсонской области украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-52.
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