Об этом сообщил спикер оперативного командования "Юг" Владислав Назаров в телеграме .

Украинская ПВО сбила четыре крылатых ракеты оккупантов в небе над Одесчиной, еще одну - над Николаевщиной.

Авиация ВСУ нанесла три удара по российским пунктам развертывания зенитно-ракетных комплексов "Панцирь-С1" и "Бук-М2" в Херсонском районе. Результаты ударов доразведывают.

Ракетные и артиллерийские подразделения более 100 раз попали в районы сосредоточения живой силы и техники врага.

В Черном море оккупанты держат 14 военных кораблей. Также они увеличили количество ракетоносителей, усилившись двумя подводными лодками. Общее количество готовых к применению ракет "Калибр" может превышать 30%.

Днем 22 октября в Херсонской области украинские военные уничтожили российский вертолет Ка-52.

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