Об этом пишет Беларускі Гаюн.

Сообщается, что с 25 по 30 марта в аэропорт Гомель прилетали четыре российских тяжелых транспортных самолета Ан-124 "Руслан". На эту активность уже обращали внимание раньше.

"И уже сегодня утром в Гомельском районе была замечена колонна военной техники, состоящая из пяти седельных тягачей (вероятно, КамАЗ) без регистрационных знаков, которые могли перевозить по четыре ракеты для ЗРК С-300/400. По сообщениям очевидцев, колонна двигалась в составе ГАИ РБ в направлении аэродрома Зяброівка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на аэродроме "Зябровка" размещаются российские военные, а также ЗРК С-300/400. Перевозка ракет для ЗРК С-300/400 в Гомельском районе фиксировалась изданием и раньше.