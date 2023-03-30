РФ могла ввезти в Беларусь новую партию ракет, - Беларуски Гаюн
Российские военные, вероятно, завезли на территорию белорусского Гомеля новую партию ракет – в регионе заметили колонну техники
Об этом пишет Беларускі Гаюн.
Сообщается, что с 25 по 30 марта в аэропорт Гомель прилетали четыре российских тяжелых транспортных самолета Ан-124 "Руслан". На эту активность уже обращали внимание раньше.
"И уже сегодня утром в Гомельском районе была замечена колонна военной техники, состоящая из пяти седельных тягачей (вероятно, КамАЗ) без регистрационных знаков, которые могли перевозить по четыре ракеты для ЗРК С-300/400. По сообщениям очевидцев, колонна двигалась в составе ГАИ РБ в направлении аэродрома Зяброівка", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на аэродроме "Зябровка" размещаются российские военные, а также ЗРК С-300/400. Перевозка ракет для ЗРК С-300/400 в Гомельском районе фиксировалась изданием и раньше.
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- Ранее сообщалось, что по данным российской правозащитной инициативы GulaguNet, российское командование перебросило в Республику Беларусь участников запланированной в интересах Кремля антиукраинской провокации.
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