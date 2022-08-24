РФ могла сама ударить по штабу Пушилина, чтобы оправдать атаки на украинские правительственные здания в День Независимости, - ISW
Россия могла сама устроить обстрел "администрации" главы оккупационных властей в Донецке Дениса Пушилина, чтобы оправдать удары по украинским правительственным зданиям на День Независимости
Об этом сообщает Институт изучения войны .
Американские эксперты предполагают, что россияне совершили 23 августа провокацию, чтобы оправдать нападения на украинские правительственные здания 24 августа. Об этом свидетельствует то, что в момент обстрела в Донецке Пушилин отсутствовал в здании своей "администрации".
Сразу после этого российские СМИ заявили об украинском ударе по "правительственному зданию "ДНР", чтобы создать информационные условия для ответных атак по украинским правительственным зданиям на День Независимости Украины.
В ISW также обращают внимание, что некоторые украинские государственные органы перевели служащих на дистанционную работу с 22 по 26 августа из-за опасности ракетных ударов. А один из предводителей херсонских оккупационных властей Кирилл Стремоусов заявил 22 августа об угрозе провокаций в День Независимости, что свидетельствует о возможных атаках под фальшивым флагом.
- 20 августа президент Украины Владимир Зеленский предупредил о возможных провокациях РФ в День Независимости.
- 23 августа сообщалось, что в Донецке произошел взрыв в "администрации" Пушилина .
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