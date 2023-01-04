Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на украинских командиров и британскую разведку.

Отмечается, что на фоне мощного сопротивления украинских защитников РФ начала перебрасывать свои основные наступательные силы из-под Бахмута поближе к Соледару. Издание добавляет, что там бои идут уже давно, но сам факт переброски солдат может свидетельствовать, что ВСУ заставили россиян "менять тактику на ходу".

По словам представителей украинского командования, россияне, возможно, решили проверить украинскую оборону вокруг Соледара и по возможности одержать победу хотя бы там.

Издание пишет, что бои за Бахмут идут уже полгода и западных экспертов удивляет то, с каким упорством Россия хочет захватить этот город, поскольку "он не имеет большого стратегического значения". При этом оккупация города имеет большое психологическое значение для России после ряда неудач на поле боя для вагнеровцев и для генерала Сергея Суровикина.

4 января, россияне обстреляли Бахмут из артиллерии, в результате чего от осколков снаряда погибли две женщины. В тот же день пограничники на Бахмутском направлении отразили штурмовые действия врага и контратакой заняли позиции российских захватчиков.

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