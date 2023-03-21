Об этом информирует Центр национального сопротивления .

"Чтобы восполнить кадровый дефицит, возникший из-за мобилизации, оккупантам приходится искать новых работников местной ГСЧС", - пишет издание.

Рашисты отменили возрастной ценз для пожарных, спасателей и работников пенитенциарной службы.

Принудительно мобилизованных жителей временно оккупированных территорий просят не поддерживать врага и сдаваться в плен.

Для того чтобы сохранить жизнь, необходимо обратиться по номерам горячей линии "Хочу жить": +38 066 580 34 98 и +38 093 119 29 84.

"Призываем внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых зон, имеющих родственников на ВОТ, поделиться этой информацией", - добавили в ЦНС.

Инструкция, как сдаться в плен.