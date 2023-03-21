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РФ мобилизует спасателей и работников пенитенциарной службы во временно оккупированном Крыму, - ЦНС

21 мартa, 2023 вторник
15:38
Новости Мобилизированные в РФ

Российские войска активно вербуют пожарных, спасателей и работников пенитенциарной службы во временно оккупированном Крыму в армию врага

Об этом информирует Центр национального сопротивления .

"Чтобы восполнить кадровый дефицит, возникший из-за мобилизации, оккупантам приходится искать новых работников местной ГСЧС", - пишет издание.

Рашисты отменили возрастной ценз для пожарных, спасателей и работников пенитенциарной службы.

Принудительно мобилизованных жителей временно оккупированных территорий просят не поддерживать врага и сдаваться в плен.

Для того чтобы сохранить жизнь, необходимо обратиться по номерам горячей линии "Хочу жить": +38 066 580 34 98 и +38 093 119 29 84.

"Призываем внутренне перемещенных лиц и жителей прифронтовых зон, имеющих родственников на ВОТ, поделиться этой информацией", - добавили в ЦНС.

Инструкция, как сдаться в плен.

  • 14 марта в Беларуси заявили о намерении провести плановый призыв военнообязанных на собрание в течение этого месяца.
  • Во временно оккупированном городе Мариуполь Донецкой области рашисты приказали студентам вузов стать на военный учет, вероятно, враг планирует в дальнейшем их мобилизовать.
  • В ГУР ранее сообщили, что мобилизованные россияне бегут со своих позиций из-за крайне низкого морального состояния. Останавливают окупантов от массового бегства только заградительные отряды.
  • По данным Центра национального сопротивления, мобилизация ускоряется во временно оккупированном Крыму. На улицах местным раздают повестки, в регионе растут панические настроения.
  • В России идет скрытая мобилизация, в рамках которой на войну с Украиной вербуют несколько десятков тысяч человек в месяц.
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