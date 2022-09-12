РФ мобилизует на войну в Украине жителей Дальнего Востока и Камчатки, а деньги на зимнюю форму собирают у россиян
В России ротацию в Украине ждут жителей Дальнего Востока и Камчатки. В то время как с россиян собирают деньги на зимнюю форму для рашистов
Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины .
Кремль признал, что не имеет возможности приобрести российским военным теплую форму.
"В РФ объявлено об акции сбора средств на приобретение зимней формы для оккупационного контингента, находящегося в Украине", - говорится в сообщении.
Очередная ротация рашистов, ожидающая прибытия в Украину, будет состоять в основном из жителей Дальнего Востока и Камчатки.
"По замыслу – они лучше адаптированы к жизни в условиях низких температур и будут эффективнее в зимний период. Также эти военнослужащие не приучены к комфорту и легко перенесут отсутствие отлаженного быта", - пишут в ГУР.
Население северных регионов удалось завербовать обещаниями о высоких зарплатах. Как цитируют "новобранцев" в разведке: "Нам за всю жизнь столько не заработать". Впрочем, у личного состава низкий уровень подготовки и практически не знают о ситуации на фронте.
- ГУР перехватил разговор рашиста с матерью о намерениях российских оккупантов уезжать из Украины.
- В перехваченном разговоре захватчик признался , что ему стыдно смотреть в глаза украинцам, дома которых разрушили русские.
- ГУР перехватило разговор рашиста с семьей, где тот признается , что не хочет денег, а хочет ехать домой.
- Рашисты отступая , из временно оккупированной части Харьковской области, гребут с собой технику местных жителей и даже турники из спортзалов.
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