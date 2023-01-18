РФ мобилизует на войну с Украиной наркоманов, - Центр нацсопротивления
Для того чтобы выполнить показатели по мобилизации, российские военкоматы мобилизуют даже наркозависимых
Об этом сообщает Центр национального сопротивления.
"Информацию о массовости мобилизации наркозависимых подтвердил один из российских солдат, сдавшийся в плен Движению Сопротивления. По его словам он не излечился от зависимости и продолжал употреблять наркотики воюя на Запорожье. Наркотики мужчина взял с собой в качестве лекарства. Мобилизировался в ряды ВС РФ мужчина из-за угрозы предстать перед судом. Его задержали за управлением автомобилем без документов. Для того чтобы не пойти под суд, мужчине предложили поехать в Украину", - рассказали в ЦНС.
В Центре нацсопротивления подчеркнули, что стратегия РФ по мобилизации практикует привлечение наркозависимых и криминалитета. Воюют они не только в ЧВК, но и в регулярных войсках.
- 17 января в Центре национального сопротивления рассказали информацию, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заподозрил спецслужбы в возможной измене.
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