Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр .

"Страна-агрессор пытается повлиять на изменение этнического состава населения временно оккупированной территории Украины. Наиболее активно мероприятия проводятся в Луганской области", - пишет военная.

Кремль устроил "масштабное переселение из отдаленных регионов РФ лиц разных национальностей", преимущественно малоимущее население.

"Переселенцам из России на временно оккупированной территории Украины всячески способствуют местные российские оккупационные администрации, обеспечивающие немедленное размещение прибывших семей, трудоустройство, предоставление доступных (льготных) кредитов на приобретение жилья, развитие бизнеса", - рассказывает Маляр.

Читайте также: Оккупанты депортировали украинцев в 55 российских регинов, - "Центр нацсопротивления"

Заместитель министра обороны отмечает, что граждан Украины в ВОТ, в том числе подозреваемых в проукраинской позиции, рашисты продолжают депортировать в РФ под различными предлогами.

"Таким образом, противник стремится уничтожить украинскую государственность и национальную самоидентичность общества на временно оккупированных украинских территориях", - добавила Маляр.