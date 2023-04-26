РФ массово переселяет россиян из самых отдаленных регионов на временно оккупированные территории Украины, - Минобороны
Российские оккупанты депортируют украинцев с южных и восточных территорий, в то же время массово переселяют граждан РФ из самых отдаленных регионов и разных наций
Об этом сообщает заместитель министра обороны Украины Анна Маляр .
"Страна-агрессор пытается повлиять на изменение этнического состава населения временно оккупированной территории Украины. Наиболее активно мероприятия проводятся в Луганской области", - пишет военная.
Кремль устроил "масштабное переселение из отдаленных регионов РФ лиц разных национальностей", преимущественно малоимущее население.
"Переселенцам из России на временно оккупированной территории Украины всячески способствуют местные российские оккупационные администрации, обеспечивающие немедленное размещение прибывших семей, трудоустройство, предоставление доступных (льготных) кредитов на приобретение жилья, развитие бизнеса", - рассказывает Маляр.
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Заместитель министра обороны отмечает, что граждан Украины в ВОТ, в том числе подозреваемых в проукраинской позиции, рашисты продолжают депортировать в РФ под различными предлогами.
"Таким образом, противник стремится уничтожить украинскую государственность и национальную самоидентичность общества на временно оккупированных украинских территориях", - добавила Маляр.
- 18 марта глава СБУ Василий Малюк заявил, что правоохранители расследуют 16 тыс. случаев депортации украинских детей. Эксперты в начале марта отмечали , что Россия депортировала около 730 тыс. украинских детей.
- Совет ООН по правам человека на сессии принял резолюцию, где осудил нарушение Россией прав человека в Украине, в частности, депортацию детей с временно оккупированных территорий.
- Россия продолжает злоупотреблять полномочиями и привилегиями постоянного члена Совета Безопасности ООН для распространения дезинформации о широкомасштабном похищении и незаконной принудительной депортации тысяч украинских детей.
- РФ незаконно содержит на временно оккупированных территориях и незаконно вывезла на российскую территорию 4396 детей-сирот из Украины, но уже формируется международная коалиция для их возвращения.
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