РФ масштабно бьет по Украине: с начала суток зафиксировано 8 ракетных, 4 авиаудара и 15 обстрелов из РСЗО

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

От авиационных и ракетных ударов пострадала инфраструктура более 15 населенных пунктов, в том числе Белогоровки, Спорного, Верхнекаменского, Степного, Сухого Ставка, Белогорки, Безымянного и Малой Сейдеминухи.

"Противник продолжает терроризировать гражданское население нашего Государства, нарушая законы и обычаи ведения войны. Ночью враг нанес ракетные удары по гражданской инфраструктуре Николаева и Краматорска. Всего в течение текущих суток учтено 8 ракетных, 4 авиационных удара и 15 обстрелов из реактивных систем . Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов по всей территории Украины", - говорится в отчете Генштаба.

Сиверское направление

Противник обстрелял из танков, минометов и артиллерии районы населенных пунктов Сеньковка и Блешня Черниговской области и Степное и Нововасиловка Сумской области.

Харьковское направление

Интенсивность вражеских обстрелов значительно снизилась. Огневому влиянию подверглись населенные пункты Басово и Купянск.

Краматорское направление

Из танков, минометов и артиллерии россияне нанесли удары в районах населенных пунктов Яремовка, Татьяновка, Райгородок, Дроновка, Кривая Лука, Сиверск, Верхнекаменское, Звановка, Спорное и Белогоровка.

Бахмутское направление

Россияне били по районам населенных пунктов Николаевка, Белогоровка, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Григоровка, Бахмут, Николаевка Вторая, Зайцево, Нью-Йорк, Юрьевка и Веселое.

Авдеевское направление

Пострадали населенные пункты: Уманское, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Опытное, Красногоровка, Марьинка и Новомихайловка.

Запорожское направление

Зафиксированы удары по населенным пунктам Богоявленка, Зеленое Поле, Новополь, Времовка, Большая Новоселка, Нескучное, Угледар, Павловка, Полтавка, Гуляйполе, Зализнычное, Орехов и Малые Щербаки.

Южнобужское направление

По районам населенных пунктов Высокополье, Заречное, Каменное, Архангельское, Партизанское, Андреевка, Белогорка, Сухой Пруд, Терновые Поды, Благодатное, Мирное и Таврическое.

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