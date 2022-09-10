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Главная война с Россией РФ манипулятивно запугивает Запад возможными холодами без российского газа, - Центр при СНБО

РФ манипулятивно запугивает Запад возможными холодами без российского газа, - Центр при СНБО

10 сентября, 2022 суббота
17:41
война с Россией Российский газ

Россияне распространяют манипулятивный нарратив о том, что подземные газохранилища не помогут Евросоюзу выдержать эту зиму

Об этом сообщил Центр противодействия дезинформации в телеграме.

"ПХГ выполняют следующие функции: сглаживание суточной и сезонной неравномерности потребления, а также решение задач, связанных с устранением форс-мажоров. Ни одна из этих функций не говорит о том, что можно накопить газ и потом просто его потреблять", - говорится в месседжах РФ.

В Центре при СНБО называют это утверждение манипуляцией, ведь Россия – не единственный поставщик газа в ЕС и дипломаты ведут переговоры с другими экспортерами. Также, заполнив подземные газохранилища, Европа и дальше будет экспортировать законтрактованные объемы газа, пополняя отобранные из хранилищ запасы. Так подземные газохранилища будут служить подушкой безопасности.

"Так что как бы ни хотел Путин запугать Запад, но выглядит это как уже всем привычная манипуляция", - подчеркнули в Центре противодействия дезинформации.

  • 9 сентября президент Евросовета Шарль Мишель заявил, что ЕС готовится к зиме без российского газа и сохраняет единство.

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