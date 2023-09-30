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Война с Россией: хроника
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Главная Война с Россией РФ манипулирует вопросом Крыма только ради того, чтобы затянуть судебный процесс, – эксперт Смолий
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РФ манипулирует вопросом Крыма только ради того, чтобы затянуть судебный процесс, – эксперт Смолий

30 сентября, 2023 суббота
20:52
Война с Россией

Андрей Смолий, юрист, политический эксперт, общественный активист считает, что Российская Федерация манипулирует вопросом Крыма только для того, чтобы максимально затянуть судебный процесс

Об этом он заявил в эфире телеканала "Эспрессо".

"Смотрите, если говорить с юридической точки зрения, вопрос первый: такого государства, как Советский Союз уже не существует. То есть АР Крым, эта территория, была признана украинским в 1991 году и потом, несколько лет подряд, разные государства уже признавали восстановление независимости Украины ", – отметил он.

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Смолий добавил, что де-факто и де-юре, если мы говорим юридическими фактами, опираемся на международное признание Украины в 1991 году.

"Но еще раз говорю, Россия будет ссылаться на что? На государство, которого уже не существует? То есть здесь выходит определенный юридический казус. Одно дело, если бы на тот момент существовала Россия, и теоретически Украина существовала в составе именно России, де-факто мы понимаем, что Украина была в составе России, как социалистическая республика, но де-юре Украина была в составе Советского союза, которого уже не существует, поэтому Россия действительно может манипулировать этими определенными фактами и определенными надуманными юридическими нюансами, но с другой стороны, если Россия манипулирует этими, пусть, историческими, фактами, или придуманными ими юридическими фактами, мы вообще можем обратиться к истории еще в начале XX в., когда современная территория Крыма вообще не принадлежала, в том числе и Советскому Союзу, а к этому принадлежала де- факто в Российскую империю, которой также не существует де-юре и де-факто", - сказал эксперт.

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Он отметил, что поэтому, если говорить юридическими фактами, то это плоскость, по которой Россия пытается манипулировать.

"Но на самом деле я скажу так: манипулируют они этими фактами только ради одного - затянуть максимально судебный процесс", - подчеркнул он.

  • 22 сентября во временно оккупированном Крыму прогремели мощные взрывы. Вооруженные силы Украины подтвердили поражение штаба Черноморского флота РФ в Севастополе.
  • Глава ГУР Кирилл Буданов сообщил , что в результате атаки Украины на штаб Черноморского флота России в Севастополе погибли по меньшей мере 9 человек, ранения получили 16. Среди них - российские генералы. Также в этом комментарии он отказался называть какой ракетой был поражен вражеский объект.
  • Во время атаки на штаб Черноморского флота были использованы ракеты Storm Shadow, предоставленные Украине Великобританией.
Украина
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Крым
російська армія
оккупированные территории
окупанти
Военные новости
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