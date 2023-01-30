РФ лжет о массовой мобилизации в ВСУ на освобожденных территориях, предположительно, готовясь мобилизовать людей в оккупации, - депутат Запорожского райсовета Сысоева
Россия распространяет фейк о массовой мобилизации в украинскую армию на освобожденных территориях, чтобы подотовить людей к новой принудительной мобилизации
Об этом сообщила депутат Запорожского районного совета и журналистка Алиса Сысоева в эфире Еспресо.
"У россиян новый пропагандистский тезис, что якобы на деоккупированных территориях украинская власть всех гребет в армию. Появился такой тезис, что нужно призывать всех мужчин, чтобы они не попали в ряды злых украинцев. Есть такое мнение, что так готовят людей к новой волне принудительной мобилизации. Это одна из причин, почему они держат людей в заложниках. К сожалению, точной цифры принудительно мобилизованных нет. Они заставляют людей, создают батальоны. У людей никакой своей воли на оккупированной территории нет", - рассказала она.
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