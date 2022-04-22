РФ лишили статуса наблюдателя в Организации американских стран. В России назвали это "серьезной ошибкой"
Совет Организации американских государств принял решение лишить Российскую Федерацию статуса постоянного наблюдателя при организации
Об этом идет речь в заявлении Организации американских государств.
Такая резолюция принята пока РФ продолжает боевые действия на территории Украины.
За проголосовали 25 стран, против – 0, воздержались – 8.
"Аналогом должно стать приостановление статуса Российской Федерации как постоянного члена Совета Безопасности ООН", – говорится в сообщении.
По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, принятием этой резолюции государства-члены ОАГ продемонстрировали, что не остаются в стороне от нарушений российским правительством международного гуманитарного права и прав человека.
Российский посол в США Анатолий Антонов, совмещавший должность постоянного наблюдателя РФ при ОАГ, назвал такое решение "серьезной ошибкой", передает российский Интерфакс.
"Мы считаем серьезной ошибкой принятия сегодняшней резолюции. Задача любой международной структуры - объединять государства в решении неотложных проблем, которых в регионе более чем достаточно", - сказал он.
Справка: Организация американских государств была создана в 1948 году для содействия экономическому сотрудничеству и взаимопониманию между государствами на Американском континенте. ОАГ также стала заниматься мониторингом выборов в государствах-членах. В настоящее время Организация насчитывает 34 члена, а также почти 70 постоянных наблюдателей (в том числе и Украину).
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