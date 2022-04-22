РФ лишили статуса наблюдателя в Организации американских стран. В России назвали это "серьезной ошибкой"

Об этом идет речь в заявлении Организации американских государств.

Такая резолюция принята пока РФ продолжает боевые действия на территории Украины.

За проголосовали 25 стран, против – 0, воздержались – 8.

"Аналогом должно стать приостановление статуса Российской Федерации как постоянного члена Совета Безопасности ООН", – говорится в сообщении.







По словам госсекретаря США Энтони Блинкена, принятием этой резолюции государства-члены ОАГ продемонстрировали, что не остаются в стороне от нарушений российским правительством международного гуманитарного права и прав человека.



Российский посол в США Анатолий Антонов, совмещавший должность постоянного наблюдателя РФ при ОАГ, назвал такое решение "серьезной ошибкой", передает российский Интерфакс.



"Мы считаем серьезной ошибкой принятия сегодняшней резолюции. Задача любой международной структуры - объединять государства в решении неотложных проблем, которых в регионе более чем достаточно", - сказал он.



Справка: Организация американских государств была создана в 1948 году для содействия экономическому сотрудничеству и взаимопониманию между государствами на Американском континенте. ОАГ также стала заниматься мониторингом выборов в государствах-членах. В настоящее время Организация насчитывает 34 члена, а также почти 70 постоянных наблюдателей (в том числе и Украину).



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