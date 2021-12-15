РФ лишает Цимбалюка права на выражение взглядов, - Денисова об обвинении украинского журналиста в экстремизме

Об этом она написала в Телеграмме .



"РФ оказывает давление на украинского журналиста, корреспондента агентства УНИАН в Москве Романа Цимбалюка и фактически лишает его права на свободу выражения мнения и осуществления профессиональной деятельности", - отметила Людмила Денисова.



Уполномоченная Верховной Рады по правам человека подчеркнула, что Роман Цымбалюк – единственный украинский журналист, аккредитованный в России.



Людмила Денисова сообщила, что его обвиняют в экстремизме и хотят возбудить несколько административных дел за 20.3.1 КоАП РФ (разжигание ненависти или вражды).



"Также на журналиста осуществляется атака из-за пропагандистских СМИ, обвиняющих Романа в шпионской деятельности", - добавила она.



Омбудсман назвала подобные действия недопустимыми.



"Обращаю внимание международного сообщества на систематическое нарушение страной-агрессором прав украинских граждан по политически мотивированным обвинениям", - подчеркнула Людмила Денисова.

Напомним, в России украинский журналист Роман Цимбалюк обвиняют в экстремизме .

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