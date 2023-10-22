РФ лишает российского гражданства жителей ОРЛО, отказавшихся участвовать в войне против Украины

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор.

Он отметил, что после наибольшей волны принудительной паспортизации, продолжавшейся до псевдовыборов на временно оккупированных территориях Украины, глава следственного комитета РФ призвал лишать российского гражданства жителей так называемой ЛНР, которые будут отказываться участвовать в войне против Украины.

Следственный комитет РФ настоял на необходимости жестко контролировать любую попытку уклонения от военного учета жителей ОРЛО.

"Это лицо видит участие в боевых действиях населения оккупированной Луганщины приоритетным. Вроде бы заслуженный юрист, но делает вид, что не помнит содержания статьи 51 Женевской конвенции о запрете принуждения к службе в рядах оккупационных войск жителей захваченных территорий", - прокомментировал Лысогор.

Он заявил, что неизвестно, какие юридические последствия для жителей ОРЛО будет иметь отказ от участия в войне, но предположил, что свободы определенного количества людей могут быть показательно ограничены за отказ.

Лысогор говорит, что после отказа воевать и лишения гражданства люди, по меньшей мере, не в состоянии будут получить медицинскую помощь, работу и возможность учиться. Им не будут оказывать социальные и административные услуги, их выплаты аннулируют.

"Получил паспорт РФ – на войну, отказался – умирай без каких-либо социальных гарантий. Это уже принято на законодательном уровне. Оставят без возможностей вообще. Пока есть шанс эвакуироваться оттуда через страны Европы. Да, недешево, но жизнь и свобода гораздо дороже. Не стоит терять время. Его мало", - предупредил глава ОВА.