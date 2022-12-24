Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью The New York Times .

По его словам, чтобы убедить Тегеран поставлять БПЛА, Москва предложила ему научные ноу-хау для военной промышленности. Однако Иран пока не рискует передавать РФ баллистические ракеты из-за риска для себя от такого шага.

"Иран не спешит это делать по понятным причинам, потому что, как только Россия выпустит первые ракеты, санкционное давление на Иран усилится", - сказал Буданов.

Он уточнил, что согласно контракту, заключенному летом, Россия приобрела у Ирана 1700 поставляемых траншами беспилотников Shahed.

Буданов добавил, что в настоящее время Россия использовала около 540 беспилотников для ударов по линии фронта и по объектам энергетической инфраструктуры Украины.

Он также подчеркнул, что большинство дронов сбивают. Однако обратил внимание, что они дешевые. В Иране себестоимость производства одного такого БПЛА составляет $7 тыс., хотя сколько россияне платят за дроны неизвестно.

19 декабря россияне атаковали Украину дронами из новой партии, Владимир Зеленский отметил , что Россия получила от Ирана 250 новых БПЛА.

23 декабря израильская разведка Моссад предупредила, что Иран увеличит поставки оружия в РФ .

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