РФ купила у Ирана 1700 дронов, 540 она уже использовала против Украины, - Буданов
Россия договорилась с Ираном о поставках 1700 ударных беспилотников и использовала для атак по Украине 540 из полученных дронов
Об этом начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов заявил в интервью The New York Times .
По его словам, чтобы убедить Тегеран поставлять БПЛА, Москва предложила ему научные ноу-хау для военной промышленности. Однако Иран пока не рискует передавать РФ баллистические ракеты из-за риска для себя от такого шага.
"Иран не спешит это делать по понятным причинам, потому что, как только Россия выпустит первые ракеты, санкционное давление на Иран усилится", - сказал Буданов.
Он уточнил, что согласно контракту, заключенному летом, Россия приобрела у Ирана 1700 поставляемых траншами беспилотников Shahed.
Буданов добавил, что в настоящее время Россия использовала около 540 беспилотников для ударов по линии фронта и по объектам энергетической инфраструктуры Украины.
Он также подчеркнул, что большинство дронов сбивают. Однако обратил внимание, что они дешевые. В Иране себестоимость производства одного такого БПЛА составляет $7 тыс., хотя сколько россияне платят за дроны неизвестно.
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19 декабря россияне атаковали Украину дронами из новой партии, Владимир Зеленский отметил , что Россия получила от Ирана 250 новых БПЛА.
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23 декабря израильская разведка Моссад предупредила, что Иран увеличит поставки оружия в РФ .
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